SEGUNDO ATAQUE CONTRA DELEGADA DE LA CROC: Balean la casa de Narda de la Cruz en la colonia Ejidal de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un sujeto armado disparó en varias ocasiones contra la casa de Bernarda “Narda” de la Cruz Córdova, delegada de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y sobrina del dirigente local de esta central obrera, sin dejar heridos.

El agresor llegó en motocicleta hasta frente de esta casa de dos niveles, ubicada en la avenida 100 con calle 9 sur, en la colonia Ejidal de Playa del Carmen. Allí, disparó en varias ocasiones, para luego darse a la fuga.

A corta distancia, en al 90 con 7 sur, la motocicleta quedó abandonada, pues el agresor al parecer se internó en un área verde, sin ser atrapado.

Varias balas quedaron incrustadas en la fachada de esta vivienda, aunque no se hallaron casquillos, por lo que no se descarta que el pistolero usara un revolver. No hubo heridos.

Esta es la segunda vez que sujetos agreden a la delegada, pues en enero del año pasado dos sujetos armados dispararon en su contra en al carretera a Tulum, hiriéndola en el brazo, antes de ser rescatada por sus escoltas.

Dos meses después, sujetos dispararon contra una casa en el fraccionamiento Villas del Sol y dejaron una cartulina en la que exigían el pago por haber realizado ese atentado. Poco después, el 22 de marzo, la casa del tío de la delegada, el dirigente Martín de la Cruz, también fue baleada por desconocidos.

Una semana después, el 29 de marzo, el también croquista Tomás Flores Benítez, delegado de Puerto Aventuras, fue detenido por portar un arma.