Se manifestarán mañana contra la construcción del cuarto muelle de Cozumel

COZUMEL, MX.- En rechazo a la construcción del cuarto muelle de la isla, un grupo de ambientalistas y propietarios de empresas de buceo se manifestarán mañana para expresar su descontento.

“Nos vamos a parar justamente en el sitio donde pretenden hacer el cuarto muelle, que se encuentra entre el club de playa y entre el restaurante Tequila, que es el espacio donde pretender hacer el cuarto muelle”, adelantó Noemí Guadalupe Martín, presidenta de Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC).

Añadió que el movimiento también es para exigirle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) información sobre el veredicto de una consulta pública que se inició al respecto.

“Por eso es que se va a hacer la manifestación sobre el cuarto muelle para si ante la presión de la comunidad la Semarnat emite ya su veredicto”, agregó en entrevista.

Señaló que la construcción del cuarto muelle se proyecta en la carretera sur, antes de llegar a Puerto Maya, donde se ubica el “único arrecife costero”, considerado zona de conservación y área de influencia.

“Por el hecho de ser arrecife no debería tocarse, no debería matarse. Ellos declararon que en ese lugar no hay arrecife, falsearon la información”, acusó Guadalupe Martín.

Detalló que en la MIA se incluyó que únicamente fueron detectadas cuatro especies, pero que existe un estudio elaborado en el que se reveló que en realidad hay 31.

Al final, exhortó a la población en general a participar en la protesta para defender el arrecife costero. (Agencia SIM)