Ante el inicio de clases de nivel medio superior, maestros de Bachilleres y Cecyte solicitan la aplicación de pruebas COVID en forma aleatoria

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante el inicio del ciclo escolar para educación media y superior, trabajadores sindicalizados de Bachilleres y el Cecyte pidieron la canalización de mayores recursos para atender los planteles educativos, así como la implementación de protocolos sanitarios que permitan disminuir los posibles riesgos de contagio por Covid-19.

“No nos oponemos al regreso a clases, pero requerimos de los apoyos necesarios para atender la demanda ciudadana”, afirmaron en un documento.

Este lunes inicia, en el Estado, el ciclo escolar en los niveles medio superior y superior y el personal educativo solicitó la aplicación de estrategias que permitan disminuir los riesgos de contagios y garantizar un regreso seguro a clases y garantizar el derecho a la Educación de los estudiantes.

Los maestros de niveles de educación media superior pidieron que se le otorgue a los Comités Participativos de Salud Escolar los recursos suficientes para realizar sus funciones y con base al contexto de cada uno de los planteles determinar la modalidad del regreso a clases.

En su pliego petitorio, los maestros y personal educativo del sistema Bachilleres y Cecyte, piden definir los protocolos de salud, antes-durante-después; que los alumnos, docentes, personal y población lleguen a la escuela; y garantizar los recursos financieros, materiales e insumos en cada uno de los centros educativos pero sobre todo el respaldo para el personal que labora en atención a toda la comunidad estudiantil y del sector educativo.

Dejaron sentado que, ante el aumento en el número de casos positivos y la aparición de nuevas variantes del Covid-19 y la decisión de volver en forma presencial o semipresencial a clases “regresar a las aulas supondrá un mayor riesgo de contagio por lo cual, nuestra preocupación es si estamos en las condiciones de “salvaguardar la vida y salud de las comunidades educativas del Estado de Quintana Roo, en el marco de la contingencia sanitaria tal como lo establece el Objetivo I del Plan de Regreso a Clases”.

Cabe señalar que dentro de los Lineamientos para la estimación de Riesgos del semáforo por regiones COVID-19 Versión 6.2 actualizado el 18 de agosto de 2021, se

establece que “La educación es una actividad esencial para el correcto desarrollo de la niñez y las juventudes.

Afirmaron que la actividad educativa nunca dejó de funcionar con el aumento en el número de horas de trabajo en el afán de continuar brindando educación en la modalidad virtual, aun cuando para muchos significó reaprender a enseñar y capacitarnos para trabajar en esta modalidad, todo para mantener la escuela abierta a pesar de no estar en las aulas

A través de un documento, los maestros de Bachilleres y Cecyte afirmaron atender “la urgencia de regresar de forma presencial a las aulas” y estar de acuerdo con valorar, a través de los Comités Participativos de Salud Escolar, en donde participan los padres de familia Es necesario contar en las escuelas, no solamente con tapetes sanitizantes, túneles para desinfectar, termómetros, aspectos que nos fueron presentados como acciones para contrarrestar la propagación pero no se ha comprobado científicamente que sea totalmente efectivo, también es necesario contar con pruebas para la detección del COVID-19 aplicadas de forma aleatoria, medidores de CO2 y purificadores de aire en cada salón, utilizar cubrebocas realmente efectivos y todo lo anterior contando con que en el aula no se presente un caso asintomático porque en caso contrario se estará en riesgo y sin saberlo, afirmaron.

Los maestros hicieron un llamado a las autoridades, padres de familia a privilegiar el derecho a la salud y continuar con el trabajo educativo virtual en tanto ni se garantice el derecho a la salud. (Noticaribe)