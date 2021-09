ROTUNDO RECHAZO A LA REELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS HASYA POR 12 AÑOS: Organismos empresariales, asociaciones civiles y dignatarios mayas a los intentos por repetir en el curul de los diputados de la XVI legislatura de Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Organismos empresariales, asociaciones civiles y dignatarios mayas rechazaron el intento de reelección hasta por 12 años que buscan los diputados de la XVI legislatura de Quintana Roo y pidieron a los legisladores someter a mesa de debate el tema de la reelección y evitar un albazo en el actual periodo de sesiones que recién inició.

 

En conferencia de prensa, al menos 8 organismo manifestaron su total desacuerdo a la iniciativa de ley que pretende modificar el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado para que los diputados de la actual Legislatura, puedan reelegirse hasta por 12 años, o cuatro periodos consecutivos.

El presidente del Gran Consejo Maya de los cinco centros ceremoniales de la zona de Felipe Carrillo Puerto, Simon Caaml Coh, también denunció que los diputados manejaron a su antojo el presupuesto que fue aprobado para los dignatarios y cuando han ido a solicitar apoyo no los han recibido y han dejado desprotegidas a las poblaciones mayas.

“Queremos que nos escuchen y que nos tomen en cuenta; cuando hicieron campaña pasaron a pedir votos y nosotros tenemos confianza que quieren trabajar para el bien de nuestro pueblo y porque ahorita con esta ley no nos vienen a consultar, si se puede hacer o no, donde quedamos nosotros como gente del pueblo, es lo que no se vale, ellos mismos se están dando cuenta que nos quieren joder como ellos les dé la gana, por eso nosotros nos sumamos para que ellos vean que no estamos de acuerdo y estamos viendo que nos están jodiendo como ellos quieran, por eso estamos aquí apoyando está causa”, afirmó.

Esta iniciativa, en caso de ser aprobada por los propios diputados, podrá ser legal; pero a todas luces es inmoral, señaló el Presidente de Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Iván Ferrat Mancera, quien abundó que no es válido hacer un “copy page” de la Reforma Federal para adecuarla al Estado de Quintana Roo.

Consideró que no hay argumentos que sustenten una reelección hasta por ese período tomando en cuenta que ya se pueden reelegir por un periodo, por lo que consideraron que la aplicación del periodo no abona en nada en beneficio de la ciudadanía, sobre todo cuando en los tiempos más complicados de pandemia de COVID-19 brillaron por su ausencia y no ayudaron a la población.

“Hace algunas semanas hicimos llegar al Congreso del estado este documento donde ponemos las carencias sobre la iniciativa que pretenden aprobar para la reelección hasta por 12 años, en este documento hablamos como hicieron un copy-page de lo que es la reforma federal y con eso motivar obviamente con los mismos motivos de porque se tiene que hacer una extensión del período hasta por 12 años en Quintana Roo”, señaló.

Por su parte, Lenin Amaro, quien encabeza al sector empresarial de la Riviera Maya expresó, también hizo llegar un documento en donde se manifiestan en contra de dicha reelección.

“No los vemos viable, los análisis que se han hecho del trabajo de la legislatura es casi nulo y es un Congreso que además de ser caro con 400 millones de pesos, superior al presupuesto que reciben municipios pobres como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas”, afirmó.

En tanto, el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, recordó que ya hay tres diputados que fueron reelectos en una elección, dos de ellos plurinominales, es decir, no contaron con el voto de los ciudadanos para continuar en el cargo y son quienes ahora promueven esa iniciativa, y coincidió en señalar que el Congreso de Quintan Roo es tres veces más caro que el Congreso de Yucatán, con el mismo número de diputados y de mayor población.

“Al cierre del segundo año de legislativo tienen una productividad del 18 o 19 por ciento del número de iniciativas presentadas y de estas el 16% es algo que están obligados a hacer, que son las iniciativas presupuestales, algo que no pueden evadir, realmente la productividad neta de iniciativas en beneficio de la comunidad es muy marginada por eso decimos que NO se merecen siquiera pensar en una reelección en este sentido”, manifestó.

En tanto, Pedro Pablo Poot, representante de las Asociación de Legisladores, hizo un llamado a los diputados para que en este periodo de sesiones que inició recientemente se pueda evitar este albazo legislativo, “y que no en un domingo y de repente amaneciendo lunes nos enteremos de que ya fue aprobado este propósito, no es algo benéfico para Quintana Roo, pareciera que es un “modus vivendi” de los que hoy en día están en el congreso, dado al estratosférico presupuesto que maneja el Congreso y pareciera que eso es el propósito y no despegarse de esos presupuesto”. (Noticaribe)