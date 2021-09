NO SE VACUNARON: Dicen confiar más en aceites y un buen estado de ánimo para enfrentar al COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A casi siete meses de que empezó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en la Ciudad de México hay quienes han decidido no inocularse. Capitalinos entrevistados coincidieron en señalar que no confían en ninguno de los biológicos que se aplican en la capital del país, debido a la premura con que fueron creados por al menos cinco laboratorios, publicó La Jornada.

Adriana, habitante de Coyoacán, y Francisco, residente de Iztapalapa, expresaron por separado que el mejor blindaje del cuerpo contra el contagio es mantener “buen estado de ánimo y físico”, así como una alimentación saludable.

A pesar de que la mayoría de los pacientes hospitalizados en las recientes semanas son personas no vacunadas, según autoridades de Salud de la capital, los entrevistados dijeron que mantendrán firme su postura de no vacunarse y no tener miedo al contagio.

Egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la joven señaló que la mayoría de medicamentos y vacunas son sintéticos y tienen efectos secundarios en órganos como el riñón o el hígado, y aunque mencionó que sus estudios pueden contraponerse con la decisión de no inmunizarse, insistió en que la vacuna le genera más dudas que certezas.

Dice confiar más en el uso de aceites y esencias de origen natural certificados con grado terapéutico. Acotó que no duda de la existencia del Covid, pero está en desacuerdo con el manejo que se ha dado a la pandemia.

Francisco, gerente de un estacionamiento, aseguró, a su vez, que no se vacunará ni aunque sea un requisito laboral, al precisar que se trata de una decisión voluntaria; además, “hay más dudas que certezas porque aún no hay cura para el Ébola, el Sida o el Herpes”, e ironizó que “ni siquiera han terminado con los piojos en las escuelas”.

En contraparte, el miedo a contagiarse antes de recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca llevó a cientos de personas de 40 a 49 años de edad a formarse desde temprano en el Palacio de los Deportes para “no perder la oportunidad de protegernos del Covid-19”.

Habitantes de Venustiano Carranza e Iztacalco acudieron con ánimos a vacunarse, porque “ya no hay forma de continuar con el trabajo desde casa, cuando la situación se normalizó, pero los contagios siguen subiendo”.

Tras varias semanas de espera, las autoridades dieron a conocer las fechas de vacunación y “aquí estamos, porque varios familiares se han contagiado y algunos conocidos o gente de la colonia ha fallecido, y no queremos correr riegos”, comentaron algunos entrevistados. (Fuente: La Jornada)