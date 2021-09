Investigan a dos jueces que habrían violado por años a más de 50 trabajadoras de Poder Judicial federal

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dio a conocer que “existen más de 50 investigaciones abiertas contra personal del Poder Judicial federal”, luego que presuntamente, “dos jueces violaron por años a más de 50 trabajadoras; están bajo investigación”, publicó radioformula.com.mx.

“Existen dos casos de juzgadores federales que prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos, pero espero que (…) se tomen sanciones ejemplares como las que ya hemos tomado”, expuso Zaldívar durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, el ministro quien también es titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no dio a conocer más datos sobre los presuntos jueces o víctimas, argumentando que “ya existe una investigación en curso”, además afirmó que “lo importante es cambiar la cultura machista que existe dentro del organismo”.

“Las personas que actualmente no estén trabajando en la SCJN, también pueden presentar quejas mientras que el presunto delito no haya transcrito, ya que muchos casos son de mujeres que ya no trabajan en el Poder Judicial”, recordó a los presentes y a las presuntas víctimas, Arturo Zaldívar. (Fuente: radioformula.com.mx)