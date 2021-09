Aumenta a 100 pesos costo de entrada a zona arqueológica de Cobá

COBÁ, MX.- Hasta el 14 de septiembre próximo, el costo por acceder a la zona arqueológica de Coba ubicada a 53 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum será de 80 pesos, porque a partir del 15 de septiembre, los visitantes deberán pagar 100 pesos por persona para ingresar al complejo arqueológico rodeado por cinco lagos.

Lo anterior lo determinó la Asamblea del “Ejido Ruinas de Coba” y el aviso lo realizaron por medio del presidente del Comisariado, Fausto May Cen; el secretario, René Moisés Itzá Xuluc; el tesorero Leocadio May Azcorra; y el presidente del Consejo de Vigilancia Daniel May May.

En una carta dirigida a las “Agencias de Viaje”, la directiva ejidal explica que en la asamblea celebrada el 15 de agosto pasado, después de haber dialogado en diferentes mesas de trabajo con varias dependencias involucradas con el sitio arqueológico de Coba y con el apoyo de la Ley Agraria decidieron subir el costo de la entrada a la zona.

“Se aprueba el cobro para que el núcleo ejidal realice el cobro del paso por la infraestructura y que pertenece al núcleo agrario, para que los visitantes tengan acceso a las tierras de uso común a la zona de protección arqueológicas del ‘Ejido Ruinas de Coba’.

Queda establecida la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 m.n) por visitante”.

Los firmantes del oficio enviado a todas las agencias de viajes que visitan Cobá, anuncian que a partir del miércoles 15 de septiembre próximo, iniciarán con la aplicación de la nueva tarifa de 100 pesos y quien tenga cualquier duda, éstos serán atendidos en las oficinas del núcleo agrario en la misma comunidad.

Por ahora, debido a la Pandemia por Covid-19 la Zona Arqueológica está abierta de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 15:30 horas y un aforo reducido a 230 personas de manera simultánea.

Además si gustas puedes contratar un guía por 45 minutos tienen un costo de 350 pesos, junto a la taquilla están los baños públicos y por la extensión del lugar es recomendable que entres antes de empezar el recorrido. Si llegas en auto, el costo del estacionamiento es de 50 pesos. (Agencia SIM)