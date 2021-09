AMLO tunde a ministros por sentencia a favor de Carmela Azcárraga; SAT devolverá mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que avalaran devolver “mil millones de pesos” de impuestos a Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga, publicó sinembargo.mx.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal llamó “insensibles” a los ministros de la Suprema Corte al mismo tiempo que cuestionó lo que implica que el Gobierno federal regrese mil millones de pesos.

“Acaba la Corte de ordenarle al Gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa, ellos están tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, ¿cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, para vacunas, para apoyo de gente más pobre? Son unos insensibles porque pueden alegar de que ‘la ley es la ley’, ¿y qué? ¿Y la justicia dónde queda?”, expresó.

En ese sentido, López Obrador reclamó que en lugar de ordenar al Gobierno la devolución del dinero, los ministros deben replantear nuevamente el procedimiento, porque dijo, que se debe hacer justicia.

“¿Que estuvo mal llevado el procedimiento? Bueno, ¿y por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se replantea que se vuelva a hacer el procedimiento? Y se da justicia. Fíjense: ‘ah, no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia’. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta ya que se trata de mil millones de pesos? ¿Qué no están ahí para impartir justicia? Entonces eso es un problema que tenemos”, señaló.

El pasado mes, el diario Reforma dio a conocer que la segunda sala de la SCJN descartó aclarar una sentencia aprobada el 14 de abril, en la cual resolvió que la sucesión de Carmela Azcárraga, quien falleció en febrero de 2020, tiene derecho a la devolución de 338.9 millones de pesos que la hija de Emilio Azcárraga pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en noviembre de 2007 como impuesto tras la venta de acciones de una filial de Televisa.

Sin embargo, el monto que el Gobierno federal deberá pagar asciende a los mil millones de pesos debido a que los impuestos se actualizaron luego de transcurrir 14 años del pago.(Fuente: sinembargo.mx)