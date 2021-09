Asegura Martínez Arcila que no será un “obstáculo” para que iniciativas sobre la despenalización del aborto se analicen

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al afirmar que hasta el momento no hay ninguna iniciativa para abordar la legalización del aborto en Quintana Roo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocop), Eduardo Martínez Arcila, dijo que él no será un obstáculo para que se analice y someta al pleno alguna propuesta.

Aunque reiteró, en lo personal por su educación y su formación, su postura sobre el tema de no estar de acuerdo con el aborto.

Si se presenta alguna iniciativa tomando como referencia la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación seré el encargado de que esa iniciativa cumpla con el tiempo y que sea el pleno que determine si cumple con lo determinado por la instancia Federal “pero hasta el momento no hay ninguna iniciativa al respecto”, afirmó.

Reiteró que el presidente del congreso no será obstáculo para quien presente una iniciativa sobre la legalización del aborto y que sea analizada, debatida y votada en el pleno.

Aclaró que no conoce el engrose de la determinación de la SCJN en donde quedan asentadas las votaciones y las consideraciones.

Hizo referencia al derecho de conciencia del que disponen los médicos para decidir si practican o no un aborto.

Podrá no gustarme en lo particular pero celebro que la SCJN dé un paso y establezca en forma clara cuál es su postura al respeto que era lo que no había hecho y que había generado un debate permanente.

En el momento que se presente alguna iniciativa relacionada se dará todas las condiciones para que avance y el pleno del Congreso sea el que determine, reiteró.

En este asunto me toca hacer el papel de doctor por mi conciencia no puedo aprobar una cosa así pero tampoco puedo impedir que se apruebe, señaló.

Martínez Arcila explicó que la SCJN invalidó un artículo y decir que en ningún lado se puede criminalizar y someter a un proceso penal a una mujer por practicarse un aborto e incluso un congreso no modificaría el código penal porque no tendría vigencia.

Dijo que conoce a integrantes de grupos provida pero que no ha tenido acercamiento con ellos “respeto y comparto esas posturas pero en el tema de congreso será el Pleno que decida en caso de presentarse alguna iniciativa al respecto. (Noticaribe)