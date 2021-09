EU reconoce ‘trágico error’; mató a 7 niños y tres adultos en ataque con drones en Kabul

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos admitió este viernes haber cometido un “trágico error” al perpetrar en Kabul, Afganistán, un ataque con drones en el que murieron 10 civiles, 7 de ellos niños, el pasado 29 de agosto, publicó lopezdoriga.com.

Así lo indicó el jefe del Mando Central de Estados Unidos, general Kenneth F. McKenzie, en declaraciones a los periodistas en el Pentágono.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/qSwXqCVfoo

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 17, 2021