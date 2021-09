SE TAMBALEA REELECCIÓN DE DIPUTADOS HASTA POR 12 AÑOS: Siete de nueve diputados morenistas manifiestan intención de retirar sus firmas de impopular iniciativa en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante las muestras de inconformidad y rechazo que se ha generado entre la sociedad, siete de los nueve diputados que integran la fracción parlamentaria de Morena manifestaron su intención de retirar su firma de la iniciativa para permitir una reelección por 12 años.

Edgar Gasca Arceo, coordinador de la bancada de Morena, aclaró que no hay un acuerdo oficial “aunque estamos en el consenso para dar marcha atrás a la iniciativa y escuchar a la población porque no queremos repetir los viejos vicios de legislaturas anteriores donde no existía la democracia participativa y solo había imposiciones”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Eduardo Martínez Arcila, reiteró que la iniciativa será revisada ante las muestras de inconformidad que se han generado.

El PAN firmó la iniciativa sobre el tema de la reelección como fracción parlamentaria, pero no fuimos los únicos, pero la vamos a revisar, señaló.

Es una reforma constitucional que requiere el apoyo de por lo menos 17 diputados de los 25 que integran la Décimo Sexta legislatura por lo que tendremos que esperar la postura de cada fracción parlamentaria, aseguró. (Noticaribe)