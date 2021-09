LLAMADO DE AUXILIO EN HOLBOX: Continúa relleno de humedales, ante inacción de autoridades ambientales

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Habitantes de Holbox levantan la voz para hacer un llamado de auxilio para frenar el desastre natural que se continúa dando debido a la inacción de las autoridades municipales que están permitido que se inicie la construcción de una cuartería en medio de una laguna, sin contar con los permisos ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Lo anterior, luego del relleno humedales que se está dando en la zona conocida como “la casa redonda” ubicado en las coordenadas (21.517660 y 87.381743) en la avenida paseo Kuka límite con Calle Ttonzack.

De acuerdo a las imágenes dadas a conocer por los mismos habitantes de la zona, urgieron la necesidad de que las autoridades intervengan para poner un alto a ecocidio que por varios años se viene dando en esta isla.

“Para que vean como este pobre humedal hogar de tantas aves, cocodrilos y entre ellos especies amenazadas, está siendo rellenado a plena vista de todos; es frustrante que luego de la pandemia y de lo que se ha provocado por la mala actuación y mal manejo de los recursos naturales parece ser que no hemos aprendido y estamos peor que nunca y arrasando con las especies como el manglar y las palmas de chit que se encontraban en este lugar, esta laguna ha sido rellenada y documentada desde 2017, tenemos fotografías de cómo ha ido poco a poco rellenándose, toda esta afectación muy alejada de los convenios y tratados que nuestro país ha firmado en materia de defensa y conservación del medio ambiente, derechos humanos, cambio climático y justicia ambiental”, denuncian los habitantes de Holbox.

Refieren que la Comisión Nacional para de Áreas Naturales Protegidas ha realizado la denuncia y ha levantado varios reportes de cuando acuden las camionetas a rellenar, incluso la Procuraduría de Protección al Ambiente ha acudido a la zona, pero no ha sido suficiente para continuar rellenando los humedales.

“Se sigue pasando la ley, el código penal y nuestro derecho a un medio ambiente sano por el arco del triunfo y parece ser que la autoridad municipal y federal no tienen interés de que esto se detenga o mejore, ha visitado el lugar la Secretaria de Semarnat, el comisionado de CONANP , la procuradora de PROFEPA y no hemos logrado frenar ni avanzar en cuestión de protección del lugar; la gente local tenemos miedo de denunciar tal parece que quien denuncia es perseguido como si fuera el delincuente y no quien realmente comente el delito contra al medio ambiente y nuestra humanidad”, denunciaron. (Noticaribe)