El Pico de Orizaba pertenece geográficamente a Puebla, no a Veracruz, confirma el Inegi

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Pico de Orizaba es uno de los paisajes volcánicos más emblemáticos de México: con un altura de 5 mil 747 metros, este monte figura como el pico más alto del país, así como el tercero de Norteamérica.

Su gran elevación fue acreedora a que los aztecas lo bautizaran como Citlaltépetl o “Cerro Estrella” debido a que, durante la penumbra de las noches, la cima reflejaba la luz de la luna creando así la impresión de ser una estrella.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la extensión de sus faldas abarcan municipios de Veracruz y Puebla, por lo cual se había determinado una localización compartida entre ambos estados.

No obstante, a pesar que en su nombre carga el de una ciudad veracruzana, el pasado 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) determinó que la ubicación del Pico de Orizaba se atribuye a Puebla.

Y es que las faldas del volcán actualmente inactivo -según Conanp- abarca más demarcaciones de Puebla (Tlachichuca, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma) que de su vecino, Veracruz (Calcahualco y La Perla).

Por esa razón, la base de datos del “Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino con Fines Estadísticos y Geográficos” del Instituto arroja que, en términos territoriales, el atractivo pertenece a Puebla.

A pesar de ello, Igor Roji López, alcalde de Orizaba, aseguró para Xeu Noticias que este decreto no afectará al turismo pues, comentó, una gran parte de éste asciende y desciende del Parque Nacional por el lado jarocho.

“El Pico de Orizaba se seguirá llamando Pico de Orizaba (…) No pasa nada con el hecho de que hoy, como Pueblo Mágico, tenemos muchos atractivos, entre ellos, el Pico de Orizaba (…) Que hoy estén determinando que queda todo del lado de Puebla, pues sigue llamándose igual. No le van a decir Pico de Puebla. No creo que afecte mucho”.

La leyenda cuenta que el dios azteca, Quetzalcóatl, subió desde las faldas del volcán en busca del camino hacia la eternidad. No obstante, una vez en su cráter, el fuego calcinó su cuerpo y su alma, convirtiendo a la poderosa deidad en una delicada ave, hoy conocida como quetzal.

Las cenizas restantes que quedaron en el aire cubrieron al sol por cuatro días, periodo en el cual la majestuosa ave voló y reveló su brillante plumaje el cual parecía una estrella en el firmamento. De ahí que se le llamó Citlaltépetl, o Cerro de la Estrella, según la mitología prehispánica.

Actualmente, el Pico de Orizaba funge como uno de los centros turísticos preferidos para el alpinismo, actividad que permite a los más experimentados, y que logran conquistar la cima, aprecial el glaciar de Jamapa.

Este volcán forma parte de los sistemas montañosos de la Sierra Madre Oriental y la Cordillera Volcánica. Asimismo, cuenta con dos rutas principales para ascender, una en la cara norte y otra e la sur. Los deportistas tardan entre dos y tres días para subir.

Sin embargo, para los menos experimentados, el Parque Nacional también ofrece actividades de senderismo de media montaña, ciclismo de montaña o caminatas que permitan apreciar su flora, fauna (coyotes, liebres, venados, entre otros) e increíbles paisajes naturales. (Fuente: infobae.com)