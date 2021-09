Policías presuntos culpables de la muerte de José Eduardo en Mérida podrían ser encarcelados de nueva cuenta, dice la madre

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La señora Dora María, madre de José Eduardo, el joven veracruzano que perdió la vida luego de que presuntamente policías municipales lo torturaron y abusaron sexualmente, arribó hoy a Mérida a darle seguimiento al caso y dio a conocer que hay altas probabilidades de que los elementos involucrados en los hechos sean encarcelados de nueva cuenta, además que precisó que el alcalde Renán Barrera Concha ‘brilla por su ausencia’.

En entrevista para medios de comunicación locales, la señora Dora María dijo que viajó a Mérida precisamente para darle seguimiento al caso de su hijo, pues no quitará el dedo del renglón hasta que vea justicia.

En este sentido, mencionó que es probable que los policías involucrados en el caso, sean encarcelados de nueva cuenta.

“Por la Fiscalía Estatal me aseguraron que el caso va por buen camino y que tienen muchos elementos para vincular a proceso a los policías responsables del crimen de mi hijo. Yo espero que sean los mismos cuatro que fueron arrestados, pero no puedo asegurarlo”, precisó.

En cuanto a las investigaciones que han hecho elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la señora Dora María dijo que son personas muy herméticas, por lo tanto no dan a conocer los avances del proceso con mayor detalle.

“No han querido exponer nada que comprometa la investigación que están haciendo, pero próximamente tendremos noticias”, puntualizó.

De igual forma, comentó que el alcalde Renán Barrera Concha ha criminalizado a su hijo, pero espera que pese a esto, llegue la justicia.

“Mi mayor esperanza es que esta clase de funcionarios no sigan en el poder porque lo único que hacen es entorpecer las investigaciones, no sólo en el caso de mi hijo sino otras investigaciones. Yo confío en el fiscal del estado (Juan Manuel León León), pero Renán Barrera brilla por su ausencia, no me ha contactado y no creo que lo haga nunca”, comentó.

La madre del joven José Eduardo confía que pronto habrá primeros resultados de las investigaciones que se han realizado en estos dos meses. (Noticaribe)