DICEN ADIÓS A UN GOBIERNO “INEFICIENTE Y ABUSIVO”: Lili Campos rinde protesta como alcaldesa de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Solidaridad sufrió en los últimos años las consecuencias de un gobierno “ineficiente y abusivo”, más enfocado en pelearse que avanzar y que acabó por “dividir y fracasar”, sentenció la ya presidenta municipal Lili Campos Miranda, quien afirmó que hoy arranca la renovación del municipio, en el que se trabajará en coordinación con las demás instancias de gobierno.

Lili Campos Miranda rindió protesta como presidente municipal de Solidaridad para el periodo 2021-2024, junto al nuevo cabildo municipal, en una sesión formal realizada en el deportivo Mario Villanueva, con filtros de acceso y aforo controlado a causa de la pandemia. Atestiguaron el evento el gobernador Carlos Joaquín González; el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo); así como Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como diversas autoridades e invitados especiales.

La nueva edil aclaró que al hablar de renovación, se refiere a eliminar todo aquello que no funciona, pero conservando lo que da identidad y “lo que camina en el sentido correcto”.

Aseguró que la administración pública no debe tener color partidista, por lo que se conducirá con respeto y gobernará para todos los solidarenses. En especial, recalcó que el municipio no puede superar los retos que enfrenta a solas, por lo que necesita de la coordinación del gobierno estatal, representado por el gobernador Carlos Joaquín González.

También requieren de la Federación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Dirigiéndose al gobernador, Campos Miranda le expresó que “en Solidaridad encontrará una aliada, en la búsqueda de progreso y oportunidades. Cuenta conmigo y sé que cuento con usted”.

La presidente municipal declaró que en materia de seguridad “no mirará hacia el otro lado”, sino que aplicarán todo el peso de la ley a la delincuencia, para que Solidaridad recobra la tranquilidad que sus ciudadanos añoran.

Una tarea en el corto plazo que mencionó, fue la recuperación de las escuelas que han sido vandalizadas, prometiendo que se sumarán a la lucha para que los niños puedan acudir de manera presencial a clases.

La panista dio gracias a la sociedad civil organizada, a las asociaciones, colegios, cámaras y sindicatos que han colaborado para este “proyecto de renovación” de Solidaridad, con quienes trabajará con compromiso y entusiasmo.

Exhortó a la juventud a que no piense en emigrar a otros destinos, pues regresarán las oportunidades y el sentir que están en uno de los mejores lugares del mundo.

En salud, señaló que, con apoyo de los demás niveles de gobierno, lograrán la vacunación con esquema completo contra el COVID-19, además de ser estrictos en el cumplimiento de las medidas sanitarias, pues no permitirán que se exponga la vida de la ciudadanía.

A los habitantes de Puerto Aventuras, le prometió que ya no volverán a sentirse el patio trasero de Playa del Carmen, lo que sacó aplausos.

Por último, destacó que las mujeres tendrán un lugar privilegiado en su agenda, en especial en cuando se trata de auxiliar a quienes han sufrido violencia, tema sobre el que ya ha legislado como diputada local.

También anunció que su hija, Rosa, asume la presiden honoraria del DIF, con el compromiso de proteger a las familias del municipio, “y evitar que se repitan las malas prácticas de los últimos años”.

“Comienza la renovación de Solidaridad. ¡Vamos a lograrlo!”, afirmó. (Agencia SIM)