Mary Hernández admite desconocer el estado financiero del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- La Presidente Municipal entrante de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís, informó que la administración saliente, a cargo de José Esquivel Vargas, evadió la responsabilidad del proceso de entrega-recepción, lo que consideró como grave y advirtió que hará pagar a quien tenga que pagar en caso de una anomalía.

“Realizaremos una revisión exhaustiva a todo lo que nos hayan dejado y si hay alguna anomalía, pagará quien tenga que pagar”, dijo categórica la edil.

En este sentido, dijo que la irresponsabilidad de las autoridades que se fueron es grave y por ende no tiene a ciencia cierta el estado que guardan las finanzas públicas del Ayuntamiento, y lo que tiene son solamente las llaves de la Presidencia Municipal.

Tras rendir protesta como alcaldesa, señaló que habrá una revisión exhaustiva de las finanzas, así como de las obras ejecutadas y que fueron abandonadas.

“Mi gobierno no será tapadera de nadie, el que la hizo la tiene que pagar, no hay tregua con nadie, quiénes cometieron algunas irregularidades tendrán que pagar ante la ley, no es cacería de brujas, pero nosotros presentaremos todos los oficios, documentos y las pruebas a la autoridad correspondiente” apuntó.

Finalmente, dijo que varias obras federales están en proceso de construcción en esta ciudad, por lo que en los días subsecuentes realizará un recorrido para verificar cada una de ellas, los cuales al concluirlas serán para el disfrute de todas las familias carrilloportenses. (Infoqroo)