ENTRARON A LA DISCOTECA CON BIDONES DE GASOLINA: Incendio que consumió Baby’O fue provocado; revelan video de los hechos

GUERRERO, MX.- Cámaras de seguridad del Baby’O captaron el momento en el que se inició el incendio en la discoteca, sitio icónico de Acapulco con más de 40 años de existencia, en las que se ve que sujetos con bidones con gasolina fueron los que lo provocaron, publicó Excélsior.

En las imágenes se observa a al menos tres hombres ingresar al lugar y rociar la gasolina en la planta baja, para después encender un cerillo y arrojarlo para que se incendiaran la alfombra y el mobiliario.

De acuerdo con el video, los hombres que provocaron el incendio se encontraban en la discoteca desde las 20:42 horas del miércoles 29 de septiembre. Tras un momento se distribuyeron por el Baby’O para rociar la gasolina; dialogaron entre ellos tras vaciar los bidones y casi a las 20:45 horas un hombre de playera blanca se regresa para arrojar el cerillo.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que tres hombres rociaron gasolina y prendieron fuego en la legendaria discoteca #BabyO en Acapulco, que fue consumida por las llamas. https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/Ak4r54YDqY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2021

Los bomberos llegaron al lugar tras recibir una llamada de alerta al 911 en la que se les informó sobre el incendio y tras una hora pudieron controlarlo. Hasta ahora, de acuerdo con los primeros reportes, se trata de una pérdida total.

Eduardo Cesarman, uno de los dueños del lugar, reveló a De Primera Mano que el incendio en el Baby’O fue provocado, con lo que descartó que hubiera sido originado por un corto circuito como se indicaba en los primeros reportes.

En la entrevista también rechazó que el incendio fuera provocado para cobrar el seguro, ya que la póliza no cubre este siniestros originados intencionalmente.

“No estaba asegurado para este tipo de incidentes, sí había un seguro o hay, de incendios, pero no de incendios provocados, nunca hemos tenido un problema ni Raphael (el otro propietario) ni yo y menos para que llegue a un incendio del lugar”, dijo.

Además, aseguró que nunca fue extorsionado ni le cobraron derecho de piso o alguna mordida por parte de autoridades, por lo que desconoce el motivo por el cual incendiaron la discoteca.

Según AMLO “no se puede culpar al crimen sin pruebas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en su mañanera de hoy al incendio en el Baby’O y pidió esperar el resultado de las investigaciones, pues dijo que no se puede culpar al crimen organizado sin pruebas.

“Hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran despliegue publicitario sobre el caso porque resulta de que se trata de una discoteca famosa a la que han asistido personalidades del mundo artístico”, dijo.

El mandatario indicó que el propio dueño aseguró que no ha sido extorsionado, por lo que no se puede afirmar que fue la delincuencia organizada. Agregó que no se reforzará la seguridad en Guerrero por este caso y prometió que los resultados de la investigación se darán a conocer. (Fuente: Excélsior)