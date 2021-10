Piden que si plazas comerciales exigen pago por estacionamiento, se hagan responsables de los vehículos

CANCÚN, MX.- El vocero de la Organización Fuerza del Consumidor, Rafael Ortega, se mostró de acuerdo en que las plazas comerciales cobren por el uso de los estacionamientos en las plazas comerciales de Cancún, pero pidió que se hagan responsables por lo que le suceda a los vehículos en su interior.

No está mal que las plazas comerciales cobren el estacionamiento, sino que no cumplan con el reglamento y que no se hagan responsables de los daños a los vehículos o robos, cuando deben tener un seguro, explicó.

“Hay estacionamientos públicos de dos tipos, los que son únicamente estacionamientos y los asociados a un centro comerciales, donde no debería cobrarse, porque el reglamento de construcción indica que deben tener espacios de estacionamiento para los clientes; sin embargo, sí cobran y no cumplen con los requisitos del reglamento”, dijo a Radio Fórmula.

“No hemos realizado acciones jurídicas, pero hay actores políticos interesados en regular estos estacionamientos para cumplir con las formas, tienen que tener seguros contra robos y daños a terceros, así como mínimos, pero no cubren nada, no se hacen responsables por daños, son los lugares donde más problemas hay”, reiteró.

Dijo que esta práctica de cobrar estacionamiento en las plazas comerciales es común en todo el país, pero en Mérida la gente dejó de ir a las plazas y en 15 días quitaron las plumas: “La gente se unió en beneficio de todos”, celebró.

Agregó que hay muchas formas de manejar el estacionamiento sin perjudicar al consumidor, como comprar en los supermercados de las plazas comerciales y que te sellen el boleto una vez que compraste algún producto.

También, propuso, pueden hacerse convenios con los encargados del estacionamiento, para que los clientes tengan un tiempo gratuito y hagan sus compras y, en caso dado, cobrar pasado ese tiempo.

En este sentido, el activista adelantó que harán una propuesta de ley sobre este tema, para no perjudicar al consumidor, ni a las plazas comerciales. (Infoqroo)