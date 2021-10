Monreal se dice dispuesto a modificar reforma eléctrica de AMLO para convencer a opositores

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, comentó que su bancada está dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr consensos con el resto de las bancadas, publicó forbes.com.mx.

“A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata: de que los legisladores puedan meterle mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable”, afirmó al concluir la sesión solemne para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

El senador también recomendó a los diputados escuchar a los expertos y no precipitarse en aprobarla: “Mi recomendación es escuchar, no precipitarse, no cansarse de dialogar y, si es necesario mejorar o enriquecer la iniciativa presidencial hay que hacerlo para lograr un consenso amplio y evitar la judicialización nacional e internacional”.

El morenista señaló que se debería respaldar la iniciativa del mandatario federal para “tener la rectoría en materia eléctrica”, pero enfatizó que también se deben realizar un parlamento abierto para escuchar a los expertos e inversionistas.

“Lo que sí es conveniente es que escuchemos, yo incluso sugeriría un parlamento abierto en Cámara de Diputados y que no nos precipitemos (…) Todo noviembre podríamos estar escuchando voces de expertos, de personas con capacidad y experiencia, de ver los mercados internacionales qué ha pasado, de ver las experiencias en el mundo sobre energía eléctrica”, declaró Monreal.

Actualmente, la iniciativa de reforma eléctrica está en San Lázaro, donde se ha estimado que puede ser votada en diciembre. Los diputados del PRD, PAN y MC ha declarado que votarán en contra de esta reforma constitucional, mientras que el PRI aún no se define; Morena y aliados han asegurado que respaldan el proyecto presidencial. (Fuente: forbes.com.mx)