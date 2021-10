“ESTO NO SE ACABA HASTA QUE SE ACABA”: Insatisfecho con el resultado de las elecciones del 6 de junio, el presidente nacional del PAN vino a ‘poner orden’ para lograr la ‘unidad’ y retener la gubernatura el próximo año

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras los resultados obtenidos en la elección del 6 de junio que no lo dejaron satisfecho, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llegó a cerrar filas con militantes y cuadros destacados de Quintana Roo para mantener la gubernatura en el 2022.

Consideró que, a pesar del buen gobierno que ha tenido Carlos Joaquín González que lo mantiene dentro de los mejores evaluados, la falta de cohesión no permitió tener los resultados esperados “y nuestro reto es que la sociedad vea que la administración estatal ha sido buena y que los municipios donde gobierna Acción Nacional para refrendar el triunfo en el 2022.

Afirmó que tienen perfiles con gran capacidad y experiencia para seguir gobernando el estado y evitar que gane Morena.

En el caso de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, cuyos presidentes salientes son de la alianza con el PRI y el PRD y que son señalados de manejos financieros irregulares, dijo que deben ser investigados y sancionados sean quienes sean.

Cortés Mendoza afirmó que serán cuidadosos al momento de revisar los perfiles de quienes aspiren a las candidaturas, ya sean internos o externos, a las diputaciones locales y a la gubernatura del Estado donde han levantado la mano la senadora Mayuli Martínez Simón y el diputado local Eduardo Martínez Arcila y donde habrán más.

Ante las consideraciones que Morena ganará la próxima gubernatura, pidió que “que no coman ansias, esto no se acaba hasta que se acaba. Los gobiernos de Morena no tiene nada de que presumir”.

 

Alianza Va por México

El presidente nacional del PAN anticipó que la alianza con el PAN y el PRD en los seis estados donde habrá elecciones locales el próximo año dependerá de la unidad que mantenga la coalición Va por México respecto a la reforma energética que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores “para ponerle un alto a Morena que busca cerrar las puertas a la energía renovable”.

Que la coalición no sirva sólo para ganar elecciones sino para cuidar el país y si esto se logra en la Cámara de Diputados y de Senadores se podrá concretar la alianza electoral en los seis estados donde habrán elecciones. Primero es lo primero, afirmó.

El dirigente nacional del PAN aclaró que apenas está en pláticas la alianza aunque están preparados para ir solos “si hay condiciones para la coalición en Quintana Roo, enhorabuena, pero si no estamos listos para ir solos sabemos nadar contracorriente”.

Cortés Mendoza dijo que el PAN está abierto a las candidaturas externas aunque reiteró que al interior tienen buenas cartas para competir.

Dijo que llega a Quintana Roo a cerrar filas “a que todos jalen parejo y unidos para refrendar el triunfo en la gubernatura”. (Noticaribe)