“MI MAYOR CAPITAL POLÍTICO ES PODER ANDAR EN LA CALLE, CON LA FRENTE EN ALTO”: Considera Félix González normal que vinculen con quienes aspiran a la Gubernatura

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – “Mi mayor capital político es poder andar en la calle sin problemas, con la frente en alto, recibir el saludo y recibir el afecto de la gente en la calle y poder vivir en paz”, afirmó el ex gobernador Félix González Canto, al considerar normal que lo vinculen con quienes aspiran a la gubernatura.

Es normal que en tiempos electorales a los aspirantes los asocien con gente diversa y el haber sido gobernador muchos de los políticos actuales y aspirantes estuvieron en posiciones políticas y administrativas, una relación de trabajo y de amistad, “pero eso no significa que este participando en sus campañas”, afirmó.

Consideró que, como ex Gobernador, debe ser doblemente respetuosos porque hay dos o tres amigos que buscan la gubernatura “y si te metes a apoyar a uno quedas mal con los otros”.

Cuestionado si esas amistades implica el cumplimiento de compromisos políticos, manifestó su beneplácito de que hayan tantos cuadros buscando la gubernatura pero que todo dependerá de la decisión de los partidos políticos.

González Canto dejó en claro que no encaja en los señalamientos del discurso político del gobernador Carlos Joaquín González, ya que no busca incidir en la toma de decisiones ni ha intervenido contra la administración estatal pues sigue la regla no escrita de hacerse a un lado.

Hay una regla no escrita que establece que, quienes han tenido la oportunidad de tener espacios relevantes, una vez concluido el encargo deben dejar que los nuevos gobernantes ocupen sus propios espacios.

Es una regla no escrita que los ex gobernadores deben ser observadores pasivos de la política y apoyar cuando sean convocados.

Siempre ha seguido esa política es respetuoso de los ex gobernadores Roberto Borge y Carlos Joaquín González, afirmó.

Reiteró que en estos momentos su capital político consiste en poder salir a la calle sin problemas y recibir el saludo de la ciudadanía. (Noticaribe)