SENADORA AFILA LOS CUCHILLOS: Se lanza Marybel Villegas contra Gobernador por quedarle a deber a QR en seguridad, salud y desarrollo económico

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al cuestionar los resultados del gobernador Carlos Joaquín González, la senadora Marybel Villegas Canché afirmó que el gobierno estatal ha quedado a deberle a la ciudadanía quintanarroense en materia de seguridad, salud y desarrollo económico.

Al rendir su tercer informe de labores, en un evento que congregó a más de 2 mil 500 personas, dijo que seguirá dando batalla “contra los intereses mezquinos, la corrupción y la inequidad, aunque me ataquen y sigan pagando millones de pesos a algunos medios de comunicación no me voy a detener, voy a seguir señalando a los enemigos de Quintana Roo, a los que se creen dueños de esta tierra y se han dedicado solamente a saquearla”.

Afirmó que la lucha no es por una persona, ni es por un cargo, sino por el Estado y de quienes ponen su mayor esfuerzo para sacar adelante a sus familias.

Esta lucha es para vivir en el estado que nos merecemos. Por ustedes, por sus familias, por esta tierra que tanto amo, seguiré trabajando para que Quintana Roo cambie de rumbo, para que la esperanza llegue a cada rincón de nuestro estado, afirmó.

Ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el coordinador de la Jugocopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila y un grupo de 10 senadores que acudieron en apoyo, Villegas Canché habló de su apoyo a la creación de la Guardia Nacional y su llegada a Quintana Roo para enfrentar la inseguridad que se salió de las manos de las autoridades estatales; para combatir el ‘outsourcing’.

Reiteró el cuestionamiento a la concesión otorgada a la empresa Aguakan y la suspensión de la consulta ciudadana para determinar si se revoca o no el contrato para brindar el servicio en cuatro municipios del norte de la entidad. Recordó que solicitó que dicha encuesta la realice una instancia federal.

Hizo mención a la solicitud para que se revocara cualquier autorización y se negará cualquier solicitud de proyecto turístico que pusiera en riesgo la recuperación de los arrecifes afectados por el síndrome de coral blanco, particularmente en la isla de Cozumel así como la solicitud para que se detenga la construcción del hotel Riu Cancún cuyos permisos fueron otorgados “bajo el agua, en lo oscurito”, poniendo en evidencia la corrupción que impera en nuestro estado y en los municipios.

El tercer informe de labores congregó a más de 2 mil 500 personas con el color amarillo del semáforo sanitario estatal.

Al evento asistió el secretario de gobierno Arturo Contreras Castillo con la representación del gobernador Carlos Joaquín González y Manuel Aguilar Ortega con la representación del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, así como también Cora Amalia Castilla Madrid, José Arjona Carrasco, la ex presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancourt y representantes empresariales. (Noticaribe)