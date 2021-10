PAN, PRI y PRD exigirán a la SCJN frenar revocación de mandato de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El PAN y sus aliados, PRI y PRD, llevarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción constitucional para frenar la revocación de mandato del Presidente de la República, por considerarlo un show “para el ego” de Andrés Manuel López Obrador y además, presentarán un proyecto alternativo para el presupuesto de 2022, anunció el líder panista Marko Cortés, publicó Milenio.

En conferencia de prensa, Cortés informó que estos fueron los compromisos que asumieron ayer los dirigentes de la coalición ‘Va por México’, y sus coordinadores parlamentarios para frenar los caprichos presidenciales.

“La revocación de mandato es una necedad, costaría cuatro mil millones de pesos que solamente servirían para el ego del Presidente, porque nadie la está pidiendo su revocación, es él el que la promueve, es él el que buscaría las firmas por pérdida de confianza para que luego voten por que se quede”.

“Es puro show, es circo, Morena y teatro, eso es lo que estamos viendo con la consulta que ahora el Presidente quiere que se lleve a cabo y también tiene claros vicios de inconstitucionalidad y por eso acordamos que se presentará esta por los coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas políticas que ayer nos reunimos”.

Agregó que en cuanto al presupuesto, también consideran que sigue privilegiando proyectos del gobierno federal por encima del desarrollo y el combate a la pobreza.

“Por eso la coalición ‘Va por México’ presentará un proyecto de presupuesto alternativo. Al ver que la propuesta que ha manejado el Gobierno Federal es clientelar, apuesta los recursos a los proyectos faraónicos, pero no a la generación de empleos, a la inversión, no al desarrollo, crecimiento, entonces, presentaremos un proyecto de presupuesto alternativo de la coalición”.

Cortés señaló que los tres coordinadores parlamentarios de la coalición serán los encargados de estas tareas y los que definirán las fechas para presentar ambos compromisos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira dijo que espera que la SCJN resuelva pronto y aclare.

“Le quiero decir que la disposición constitucional no tiene duda, la disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación y ése es el aspecto que, como dirían los abogados, será la litis de esta acción”, puntualizó.

Moreira detalló que las bancadas del PAN, PRI y PRD acordaron interponer el recurso durante la reunión que ayer sostuvieron con los dirigentes nacionales de sus partidos.

“Acordamos presentar esta acción porque hay particularidades que afectan el interés nacional, por ejemplo, la pregunta; la Constitución parte del hecho de que estamos hablando de una revocación, no de un refrendo, no de un apoyo”, dijo. (Fuente: Milenio)