Transportistas en Cancún piden a las autoridades permitirles operar con mayor aforo; aseguran que operaban al 50% en semáforo amarillo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Vicente Noya, presidente de la empresa de transporte público Turicun, dijo que están en espera de que las autoridades de Transporte les autoricen incrementar el aforo permitido en el servicio de transporte público, al señalar que operan con el 50% y eso no les permite cubrir los gastos de operación de sus unidades

Lo anterior, luego de que con la entrada en vigor del color verde etapa 1 del semáforo de epidemiológico estatal en la zona norte el aforo permitido sigue siendo el mismo del semáforo amarillo, es decir el 50% y que paulatinamente se iría incrementando al 80% que permite el color verde.

Sin embargo, cabe señalar que este porcentaje jamás se ha respetado porque las unidades operan con sobrecupo, muestra de ello es que diariamente decenas de unidades son sancionadas por exceso de pasaje y son recurrentemente las quejas sobre el transporte público de Cancún, que irrespeta las medidas sanitarias por el COVID-19, incluso se han difundido imágenes en las que un chofer pide a los pasajeros “esconderse” para no ser visualizados desde fuera por la autoridad y evitar su detención.

“Todavía no nos permiten pero esperemos que poco a poco la autoridad no vaya permitiendo llevar a más pasajeros, al final este asunto es un tema económico que hemos estado de alguna manera sufriéndolo bastante porque nuestra capacidad está limitada, el asunto es que nos permitan llevar más pasajeros para que no salgamos a perder”, expuso.

Vicente Noya explicó los costos de operación cada vez es mayor y no han logrado recuperarse económicamente porque insistió en que la capacidad limitada con la que operan les genera grandes pérdidas, ya que el costo promedio por kilómetro de un autobús es de 22 pesos.

“El autobús tiene un costo con el solo hecho que camine, consume diésel, aceite, llantas, operación y todo, y si no traes suficiente pasajeros para recuperar el costo, vas perdiendo dinero”, afirmó. (Noticaribe)