DAN PRIMEROS PASOS PARA REVERTIR DESORDEN EN TULUM: Instalan Coplademun para encarrilar al noveno municipio hacia un desarrollo ordenado y sustentable

TULUM, MX.- Con una clara visión encarrilada a la transparencia, el desarrollo ordenado, estratégico y de transformación por un mejor municipio turístico, éste jueves, el presidente municipal C. Marciano Dzul Caamal tomó protesta a los integrantes del Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal de Tulum 2021-2024 (COPLADEMUN) alineado a la agenda 2030 con miras a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En presencia del delegado de Desarrollo Social de Quintana Roo, Lic. Arturo Abreu Marín, el presidente municipal, C. Marciano Dzul Caamal hizo énfasis a la palabra Transformemos Tulum, compromiso de su gobierno que todo colaborador debe privilegiar, dejando en claro que el objetivo como servidores públicos es el de velar por el bienestar de los ciudadanos de Tulum “promover, actualizar e instrumentar como instancia propositiva, es ahora su labor como integrantes de éste comité, es importante recordarles nuestro deber como servidores públicos, mirar siempre por el bienestar de los ciudadanos”, destacó.

La integración de éste comité será el punto de partida para una participación abierta, transparente y ordenada en alianza con la sociedad en la toma de decisiones durante la administración, privilegiando el control, seguimiento, evaluación y actualización de un desarrollo sustentable mediante 8 subcomités sectoriales divididos en Finanzas, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático, Desarrollo Social y Atención Ciudadana, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Desarrollo Turístico y Protección Civil, privilegiando foros de consultas ciudadanas, encuestas y sondeos de opinión, hasta buzones de opinión ciudadana.

En su oportunidad, el delegado de Desarrollo Social, Lic. Arturo Abreu Marín, destacó el desarrollo y crecimiento de la Riviera Maya, siendo Tulum uno de los municipios que apremia en su planeación y ordenamiento, por ello, llamó al cabildo para conducirse como equipo, sin miras de colores o afiliaciones partidistas que, no abonan en la toma de decisiones para una mejor sociedad “a los miembros de un cabildo desde que son electos, vengan del partido donde vengan, se mueven como gobierno y el gobierno está para atender a la ciudadanía y para que los ciudadanos consigan lo que quiere, la seguridad, el desarrollo de la propiedad que ellos con mucha dificultad obtienen, cada que entren al cabildo quítense colores, eso se lo agradecerá el pueblo para toda la vida”, dijo.

Los trabajos que a partir de ahora se encaminan a la agenda 2030 se regirán por fases como el diagnostico, sentir ciudadano, integración de acciones, objetivos y las prioridades del desarrollo, la validación del PDM y su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo.

La conformación del comité de planeación lo encabezará el edil en su calidad de Presidente del COPLADEMUN, C. Marciano Dzul Caamal, como coordinadora general, M. en V.I.B.N Carmen Sarahí Aramayo Figueroa, en su calidad de secretario técnico, C. Bernardino Mis Teh, como vocal ejecutivo de control y vigilancia, Mtra. En D.P.P. Araceli Díaz Garcia, como coordinador del subcomité de finanzas, C. Diego Castañón Trejo, en su calidad de coordinador del subcomité de infraestructura, obras y servicios públicos, Ing. Carlos Efraín Yama Moguel, como coordinador del subcomité de ordenamiento, ambiental urbano y cambio climático, Ing. Lorenzo Bernabé Miranda, Miranda, como coordinador del subcomité de desarrollo económico y agropecuario, C. Bady Helenn Gómez Soberano, la Lic. Dulce María Artigas Coba, en su calidad de coordinadora del subcomité de desarrollo social y atención ciudadana, el Tte. Hugo Zabaleta Aparicio como coordinador del comité de seguridad pública, mientras que el C. Eugenio Barbachano Losa como coordinador del subcomité de desarrollo turístico y la Lic. Jessica Jaqueline Martínez Barrios, como coordinadora del subcomité de protección civil.

Al evento donde se entregaron reconocimientos a dos de los miembros del comité de manos del alcalde Marciano Dzul y del delegado Arturo Abreu, también asistieron la síndico Lic. María Teresa Arana Sánchez, y los regidores David Manaces Tah Balam,Martín Dzib Chimal, Carlos Coral Basulto, Paulina Yadira Malpica Yañez e Ivan Alfredo Dzil Cabañas. (Fuente: Ayuntamiento de Tulum)