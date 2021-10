CFE no indemnizará a empresas afectadas por cancelación de contratos, advierte Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que no se indemnizará a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía una vez que entre en vigor la reforma eléctrica y estos sean cancelados, publicó VanguardiaMX.

Bartlett añadió en conferencia de prensa que el cambio constitucional avalará la cancelación de los contratos y puede ser retroactivo.

“Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar); ya se acabaron (…) Por eso los invitamos (a las empresas) a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el Gobierno mexicano”.

Dicha propuesta de reforma contempla la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.

El funcionario aclaró que, pese a la cancelación, las empresas pueden continuar en el mercado hasta con 46 por ciento de la participación, siempre y cuando vendan su energía únicamente a la CFE y bajo las reglas que el Estado determine.

“La CFE acepta la inversión privada con el 46 por ciento. Hay una inversión privada que no se va a expropiar, se va a respetar en un nuevo modelo”, indicó.

Esto se hará con competencia a partir de los mejores precios que ofrezca la iniciativa privada para que CFE adquiera la energía de estas plantas que ya fueron construidas bajo esquemas como el de Productor Independiente de Energía.

“Les estamos invitando a que participen”, dijo Bartlett.

“Ellos (las empresas privadas) quieren participar, ellos dicen que quieren mucho a México, que se quieren quedar aquí, muy bien, pero bajo las reglas del Estado”.

Calificó de ilegal la figura de autoabasto, afirmando que las empresas que construyeron centrales simularon tener socios cuando en realidad tenían clientes, además de no pagar por la transmisión de la energía.

Por ello, señaló que las grandes empresas consumidoras de energía, como Walmart, Femsa-Oxxo, Telcel y Chedraui estarán obligadas a comprar la energía “legal” que venderá la CFE.

Aseguró que el esquema de autoabasto desaparecerá por ser ilegal y los grandes consumidores tendrán que comprar la energía “honesta” de la empresa estatal. (Fuente: VanguardiaMX)