PONER ORDEN, PRIMER PASO EN TULUM: Restablecen servicios públicos y cesan pagos a 150 ‘aviadores’ detectados en la nómina del Ayuntamiento

CHETUMAL, MX.- El presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal asistió hoy al cambio de mando de la 34va. Zona Militar con sede en esta ciudad, donde reveló que continúa trabajando para poner orden en el municipio, pues quedaron algunos pendientes de la entrega recepción.

Entrevistado por medios de comunicación de la capital del Estado, Marciano Dzul dijo que trabajan en restablecer los servicios públicos que fueron pausados por la pasada administración como son: la recolección de basura, la vigilancia en las colonias, atención a la ciudadanía que habían dejado de hacer y que ahora se ponen al corriente en estos primeros días de gobierno.

“El tema de entrega recepción sigue, a penas están terminando de recibir las direcciones que no se habían entregado; estamos arrancado fuerte con tema de salud, con tema de la recolección de basura que no es fácil”, enfatizó.

Al preguntarle sobre el tema de las personas que estaban en la nómina, pero no llegaban a laborar, el presidente Municipal de Tulum explicó que a partir de esta quincena los detectaron y ya no les pagaron; fueron aproximadamente 150 personas en la nómina, así detectarán a los que no trabajan en el municipio.

Los sueldos y salarios van desde los tres mil pesos hasta los ocho mil pesos, todo dependía del área a la que estaban asignados; así mismo, en recursos materiales hay faltantes, de igual manera con documentación incompleta.

Mencionó que buscarán solo autorizar lo que beneficie a Tulum en cuanto al Plan de Desarrollo Municipal, además que es importante el crecimiento ordenado, por ahora solo ha tenido una reunión con directivos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para subsanar todo lo que le han observado al Municipio.

“Es muy grave el daño, estamos trabajando para restablecer en los próximos tres meses para vigilar que exista un crecimiento ordenado, respetando nuestro entorno ecológico, nuestra cultura, nuestras raíces, todo lo que genere un buen desarrollo”, concluyó. (AGENCIAS)