Inconforma a hoteleros de Cancún la falta de promoción turística institucional

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, manifestó la inconformidad del sector por la falta de promoción turística para competir con los principales destinos que ahora van a reabrir con importantes ofertas para captar turismo, dijo que la responsabilidad de cualquier consejo de promoción Turística, es incrementar el número de turistas y no decir que por el crecimiento de la oferta hotelera bajan los niveles de ocupación.

En el marco del Cancún Travel Mart, el líder hotelero dijo que es momento de salir con todo para captar turismo, al señalar que no se vale, que en base a que los hoteleros y prestadores de servicios bajan su tarifas es que se traigan a los turistas, cuando otros destinos del caribe están reabriendo con importante inversiones en promoción y con publicidad, consideró que se tiene aprovechar el momento que está teniendo Quintana Roo si quieren captar más vuelos para las próximas temporadas.

“No podemos dormirnos en nuestros laureles, ahorita es el momento de pisar el acelerador a fondo, de estar en todos nuestros mercados emisores y buscar nuevos mercados, no podemos tener una actitud de avestruz de esconder la cabeza cuando hay mercados que nos están buscando, ahorita en cuando debemos apretar el acelerador; no salir a decir que no participamos en eventos tan importantes como la feria de Londres que viene el próximo mes de noviembre, tenemos que salir a decir cómo vamos a participar”, expresó.

Explicó que si la principal razón para no asistir al World Travel Market de Londres son las restricciones porque los mexicanos no pueden ingresar por no tener un certificado de vacunación avalado por esa nación, dijo que existen personas que se vacunaron en el extranjero que pudieran participar en esas ferias, “lo que no podemos es perder presencia en ningún mercado”.

Roberto Cintrón, también habló de la necesidad de hacer algunos cambios, de las personas que entorpezcan esos esfuerzos de promoción que se requieren con urgencia, e insistió en que no se puede justificar que las ocupaciones bajan porque hay más oferta hotelera, cuando la responsabilidad del consejo de promoción turística debe ser la de incrementar el número de turistas y si se incrementa la oferta hotelera incrementar las acciones para mantener por lo menos los mismo niveles de ocupación que se tenían antes de la oferta.

“No se vale que en base a que nosotros reducimos los precios, nuestras inversiones de promoción y publicidad tengamos estos índices de ocupación y no podamos acceder a mejoras tarifas porque no estamos participando en muchos otros y no hay una manera o una presencia institucional, es momento de hacer algunos cambios”, afirmó. (Noticaribe)