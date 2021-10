Demandan a hijo del ex Gobernador Joaquín Hendricks por tener a hija desamparada

CANCÚN, MX.- Édgar Ernesto Hendricks Rubio, hijo del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, ha sido demandado por su ex pareja por manutención, pues en los 13 años de vida de la hija de ambos, él solo le ha depositado 34 mil pesos, además de mantenerse ausente de su vida.

Adriana Guadalupe Hernández Rocha, quien fue pareja por cuatro años de Édgar Hendricks Rubio, anunció hoy esta denuncia en rueda de prensa, en compañía de su abogada, para así evitar que la influencia política y económica de la familia del ex gobernador puedan “torcer” este expediente en su favor.

La quejosa comentó que en 2017 tuvieron una hija, la que fue reconocida por su padre, pues en ese entonces había planes de matrimonio, que finalmente no se concretaron. En ese entonces, hubo convivencia familiar, con un bautizo, fiestas y viajes en los que tanto el padre como la familia de éste participaron.

Sin embargo, desde entonces y hasta 2015, no hubo ningún tipo de apoyo económico ni un interés por parte de Édgar Hendricks por la vida de su hija.

La madre señala que ella tuvo que sacar a su hija del colegio, además de vender su coche para pagar deudas. Tuvo que enfrentar sola los problemas de salud de su hija, quien tuvo apendicitis y, en junio de este año, COVID-19.

“Le pedí dinero para los medicamentos y me dijo que yo quería manipularlo. Le mandé la receta pero no recibí nada”, se quejó.

En 2015, decide demandarlo pero su abogado de entonces la engaña y le asegura que el caso está en tribunales, sin que hubiera hecho ninguna diligencia, tal vez por miedo a la familia del ex gobernador o tal vez sobornado por ellos.

En estos cinco años, Édgar Hendricks hace unos depósitos, en total por 34 mil pesos, que es todo lo que él ha aportado en favor de su hija, denunció.

“No es solo depositar dinero, sino también tener cercanía con su hija, pero no lo ha hecho, cobijado por el poder económico y político de su padre”, declaró Adriana Hernández. “Ahora pido al Poder Judicial que no metan mano en el expediente”.

También ha solicitado una medida de protección, pues a raíz de esta demanda, teme por su vida.

Su abogada, Aracely Andrade Tolama, comentó que no hacía falta que un juez exigiera manutención para que él cumpliera como padre, pero él decidió desamparar a su hija.

“Ninguna madre debiera desgastarse en tribunales a pedir algo que él debiera cumplir”, se quejó.

Édgar Hendricks Rubío, afirmó, debiera figurar en el padrón de deudores alimentarios, que figura en la ley, pero en la práctica se ve que no funciona.

“Nadie sabe por qué él no figura en este padrón; pregunto y me dicen que no lo saben”, declaró.

Esta situación, sirve como llamado de atención al Poder Legislativo, pues solo se hizo una ley, pero no se asignó presupuesto para elaborar el padrón, ni existe un reglamento para el mismo.

La demanda está asignada al Primer Juzgado de lo Familiar con expediente 1569/2021, comentó la abogada, quien reiteró que fue expuesto ante la opinión pública para “blindarse” de algún tráfico de influencias en el Poder Judicial. (AGENCIA SIM)