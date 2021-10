Comunidades indígenas de Quintana Roo piden servicios de salud, carreteras, escuelas, certeza jurídica a sus tierras y apoyo al campo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Líderes independientes de al menos 30 comunidades indígenas de Felipe Carrillo Puerto, Kantunilkín, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, levantan la voz para pedir a las autoridades volteen los ojos hacia las carencias que enfrentan y que ha costado la vida a decenas de habitantes porque han sido despojados de sus predios de manera violenta.

Cerca de una decena de representantes de diferentes comunidades de los municipios antes mencionados en conferencia de prensa en Cancún, externaron su preocupación por la difícil situación que atraviesan centenares de familias que habitan en al menos 30 comunidades indígenas y que se dicen olvidadas por los gobiernos en turno.

Refieren que en reiteradas ocasiones han hecho gestiones para solicitar apoyos para los servicios de salud, caminos, carreteras, escuelas apoyo al campo y no han tenido respuesta, la preocupación mayor se concentra en que están apunto de perder sus tierras ya que no cuentan con la certeza jurídica de las mismas y que incluso les están cobrando hasta 2 millones de pesos por media hectárea de terreno, situación difícil que enfrentan y que muchos perderán sus terrenos y no hay una pronta intervención de las autoridades.

“He pensado hacer actos como encadenarme a un árbol o si me tengo que coser los oídos por qué significa que no soy escuchada, he pensado en hacérmelo porque no somos escuchados; nosotros estamos en la indefensión, tenemos las tierras pero no son nuestras”, refirió la presidenta del Consejo Rural Sustentable de Solidaridad que preside, Minerva Reséndiz Cuevas.

Aunado a ello. señaló que han tocado puertas desde los gobiernos locales, estatales, federal e incluso al poder legislativo y organismos internacionales para que puedan obtener apoyo pero nadie los ha escuchado.

No obstante, señalaron que son los mismos habitantes quienes se han organizado para poder realizar los caminos rurales y darles mantenimiento, porque las autoridades municipales y estatales no atienden sus solicitudes hechas en reiteradas ocasiones. (Noticaribe)