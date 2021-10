Alcalde señala a cuñado de AMLO de ayudarlo a gestionar 25 mdp en Hacienda

POR VERÓNICA AYALA Y MAURICIO RUBÍ | MCCI

El ex alcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad del sureste de Jalisco, señaló a un cuñado del presidente Andrés Manuel López Obrador de haberlo acompañado a gestionar ante la Secretaría de Hacienda 25 millones de pesos.

El dinero fue gestionado ante las autoridades federales en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, y sirvió para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, de acuerdo con el relato de Francisco Javier Álvarez Chávez, quien fue alcalde de Tamazula hasta el pasado 30 de septiembre.

“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia. Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula”, dijo el entonces alcalde en una sesión de Ayuntamiento realizada el 12 de septiembre de 2019, en la que presentó su primer informe de gobierno.

Residente en Jalisco e integrante de Morena desde el 27 de octubre del 2013, cuando aún era una asociación, según el registro de afiliados ante el INE, Rodrigo Gutiérrez Müller es hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de México.

En un video grabado en septiembre de 2019, del cual Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia, se escucha al Alcalde de Tamazula afirmar que la gestión que hizo ante Hacienda en compañía de Rodrigo Gutiérrez Müller fue para que Banobras le ampliara una línea de crédito. Con esos fondos federales, libró una demanda por el arrendamiento de luminarias.

“Era un proyecto viejo, era un arrendamiento que hoy ya es una realidad, acabamos de pagar a la empresa 15 millones de pesos. En el acuerdo… que tuvimos con la empresa de pagar nada más el capital de hace casi… 5 años. Hoy las luminarias ya son nuestras y se van a instalar las 3 mil 450 luminarias en el municipio”, explicó Álvarez Chávez en la sesión solemne de Ayuntamiento, realizada hace dos años en el patio de la alcaldía de Tamazula, un municipio de apenas 39 mil habitantes.

En su discurso insistió en mencionar la ayuda que recibió del cuñado del Presidente ante autoridades federales: “Gracias Rodrigo que me ayudaste, ahí también a Hacienda, fue muy valioso tu apoyo”.

El contrato mediante el cual Banobras autorizó ampliar la línea de crédito al municipio de Tamazula fue firmado en la víspera de la Navidad de 2018, cuando apenas habían transcurrido tres semanas del actual gobierno federal.

Aunque no milita en Morena, Álvarez Chávez tiene una relación amistosa con Rodrigo Gutiérrez Müller, pues incluso lo presentó como su invitado especial cuando asumió la alcaldía de Tamazula en septiembre de 2018, según consta en videos del acto.

Álvarez Chávez pidió licencia al cargo de presidente municipal de Tamazula el 6 de marzo del 2021, ya que buscó un escaño en el Congreso de Jalisco por el Distrito 19, bajo las siglas del partido local Hagamos, pero perdió la elección. Por ello regresó a la alcaldía para concluir su cargo el último día de septiembre de 2021.

‘Me acompañó, pero no entró a Hacienda’

MCCI contactó al ex alcalde a los pocos días de que dejó su cargo, para conocer en qué consistió el acompañamiento de Rodrigo Gutiérrez Müller al que se refirió en su primer informe de gobierno en el 2019.

Álvarez Chávez argumentó que el cuñado del presidente lo acompañó a la Ciudad de México, pero que no entró a la Secretaría de Hacienda con él para hacer la gestión.

En primera instancia, dijo que el presidente López Obrador prohibió al inicio de su administración “que no se pueden meter los familiares” a hacer gestiones con el gobierno federal.

Y tras recordarle que en su informe de labores él mismo hizo esa referencia de que lo acompañó Gutiérrez Müller, el ex alcalde primero negó sus propios dichos, pero tras leerle parte de sus declaraciones textuales y recordarle que hay un video, respondió: “Sí, pero él no entró a Hacienda, él no entró a Hacienda federal. Él y yo fuimos a otros temas también, pero no entró a Hacienda. Una cosa es que me haya acompañado a México, pero no entró a la Secretaría”.

Al insistirle que él mismo hizo el reconocimiento de que lo acompañó, Álvarez Chávez afirmó que se “interpretó mal”. Cuando se le preguntó que otras gestiones realizó con Gutiérrez Müller, evitó hacer más comentarios y cortó la entrevista.

Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, consideró que este es un claro caso de tráfico de influencias.

“Si lo que el alcalde dice es cierto, el hermano de la no primera dama trafica con su influencia o con la influencia de su hermana solicitando o presionando a algún servidor público de la Secretaría de Hacienda para destrabar recursos”.

A su vez, dijo, el ex alcalde pudo haber utilizado “la influencia familiar del hermano de la no primera dama para gestionar recursos”.

Los antecedentes: el litigio por unas luminarias

Según consta en el acta de la sesión del Ayuntamiento del 23 de octubre del 2018, se aprobó suscribir un convenio con la empresa Led Lumina SA de CV para solventar un juicio que había entablado ésta por incumplimiento de contrato.

En la sesión se explicó que cuatro años antes se había firmado un contrato de arrendamiento con la citada empresa para la instalación de 3 mil 406 luminarias con un costo de 28 millones de pesos, por un periodo de 7 años. Ante el presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento, que dejó de pagar, la empresa demandó y supuestamente ya no había mecanismos jurídicos para que Tamazula ganara el juicio.

El regidor Manuel Salvador Contreras, presidente comisionado de Alumbrado Público, acotó en esa sesión: “La empresa ya demandó al Ayuntamiento y pues no hay manera que nosotros le ganemos, y al perder el juicio tenemos que pagar alrededor de 60 millones de pesos por las multas y de lo contrario se llevarían también las luminarias. Entonces sí se nos pone ‘trabajoso’ el pagar la multa y quedarnos sin luminarias, pero ya platicamos con la empresa y nos está dando una oferta que pueden dejarnos en 25 millones de pesos y nos da una garantía de 10 años, donde ellos van a estar dando mantenimiento a las luminarias”.

El regidor Juan Manuel Antillón planteó que la “única opción” era acudir a Banobras para pagar. Mientras que el regidor Apolinar Zepeda Torres cuestionó la decisión tomada por un anterior Cabildo de arrendar dichas luminarias mediante un contrato millonario.

Y es que dichas luminarias se arrendaron en 2014, cuando Francisco Javier Álvarez Chávez fue presidente municipal de Tamazula por primera vez, pero la suspensión de pagos a la empresa Led Lumina se realizó en la administración de su sucesor, José Luis Amezcua, del PRI (2015-2018).

Con ocho votos a favor y tres en contra se aprobó en la sesión de octubre de 2018 concretar el convenio con Led Lumina y tramitar el crédito con Banobras.

Fue entonces cuando supuestamente el Alcalde tuvo la ayuda y el acompañamiento del cuñado de López Obrador para acudir a hacer gestiones ante Hacienda.

De acuerdo con el contrato de apertura de crédito simple con el municipio de Tamazula, celebrado el 24 de diciembre de 2018 con Banobras, se otorgó un préstamo de la Línea de Crédito Global Municipal hasta por 26.9 millones de pesos, así como préstamos por 2.3 millones y 25 millones para refinanciamiento de deuda pública y para financiar inversión pública productiva.

Al cierre del 2020, el municipio de Tamazula tenía una deuda pública y otros pasivos por 77 millones de pesos.

Historia de litigios de la empresa beneficiada

Led Lumina S.A. de C.V. fue creada en abril del 2012 en Guadalajara, Jalisco, y tiene como accionistas a José Ignacio Natera Ramírez, Federico Cuevas Sánchez y José de Jesús García Natera, de acuerdo con actas del Registro Público de Comercio.

La empresa tiene como objeto la fabricación, comercialización, exportación, importación y renta de todo tipo de luminarias y, según directorios comerciales, su domicilio se ubica en Zapopan.

Está además vinculada a otras dos sociedades creadas anteriormente: Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, del mismo giro y constituida en 2007; y Led Lumina Leasing, creada en 2011 y enfocada en operaciones de crédito y arrendamiento financiero.

De acuerdo con notas periodísticas y actas de Cabildo, Led Lumina y Led Lumina Leasing han obtenido contratos con otros municipios de Jalisco y de otras entidades, y se han visto envueltas en polémicas por sus condiciones.

Al igual que en el caso de Tamazula, las empresas han enfrentado litigios en contra de gobiernos municipales.

Tal es el caso del municipio de Chapala, que se enfrascó en un largo litigio luego de ser demandado por Led Lumina por incumplimiento de contrato y obligado a pagar 90 millones de pesos, tras haber concesionado en 2012 a Led Lumina Leasing el servicio de alumbrado público por 20 años.

Según medios locales, en su demanda la empresa exigía la liquidación de dos años por la concesión del alumbrado público, debido a que supuestamente el municipio habría dejado de pagar por no cumplir con la instalación de dispositivos.

En diciembre del 2014, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, en Jalisco, dio por concluido anticipadamente un contrato con Led Lumina para la prestación del servicio de alumbrado público y acordó pagarle 19.5 millones de pesos por concepto de 4 mil 205 lámparas instaladas en la localidad y 46 lámparas adicionales.

De acuerdo con lo que expusieron los propios ediles en la sesión para dar por concluido el contrato, el motivo para rescindirlo fue por reclamos de la población respecto del mal servicio por parte de la empresa y por la afectación al municipio en cuanto a retenciones.

La Barca y Puerto Vallarta, en Jalisco, y Ensenada, en Baja California, son otros municipios que han firmado contratos millonarios para la concesión de servicios de alumbrado público con Led Lumina.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, alertó que a lo largo del país hay numerosos ejemlos de esquemas con alto riesgo de corrupción en la adquisición de luminarias.

“Aquí hay un foco rojo para los órganos fiscalizadores y anticorrupción”.

Consideró que la administración entrante en Tamazula, de un partido político nuevo (Futuro), deberá estar consciente del problema que hereda de las luminarias y tendrá que manejarlo con transparencia.

“No se trata sólo de deuda (para el municipio), sino de un tema espinoso que podría afectar a esta nueva fuerza política si no es manejado impecablemente: con transparencia, pero sobre todo, con conciencia de que esta baraja ‘viene marcada’”. (Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)