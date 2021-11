Ordena Juez a SESA vacunar contra COVID-19 a dos menores de Cancún

CANCÚN, MX.- Dos menores de edad fueron amparados por sus padres para poder recibir la vacuna contra el COVID-19, puesto que la misma Cofepris (Comisión Federal para la Protección contras los Riesgos Sanitarios) ya determinó que la vacuna de Pfizer pude ser aplicada a los niños de 12 en adelante, así que es un derecho tener acceso a este tipo de vacunas.

Los menores I. C. R. C. y D. E. R. C., acudieron a la justicia federal por medio de sus representantes y la demanda de amparo la interpusieron el pasado 22 de octubre, la que fue registra en el Libro de Gobierno del Juzgado Federal con sede en Cancún, bajo el número 122072021-B-3; donde el acto reclamado es que sean vacunados contra el virus Sars-Cov-2 para la prevención del Covid-19, pues los menores tienen 14 y 16 años respectivamente.

En el escrito de este recurso, se alega que una política de vacunación nacional no puede estar por encima del derecho constitucional de la salud. Además, la ley sentencia que el interés superior del menor es un concepto triple: es un derecho, un principio y una norma de procedimiento.

El juez conocedor del caso ordena a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, representada por Alejandra Aguirre Crespo, “proceda de inmediato a la aplicación de la vacuna contra el virus que ocasiona la enfermedad Sars-CoV-2, que se apta y esté aprobada por los organismos nacionales competentes para personas mayores de doce años”.

En otras palabras, le ordenan a la Secretaría de Salud de Quintana Roo vacunar a los dos menores en 24 horas después de haber sido notificada; en caso de no acatar la orden judicial, entonces la titular, Alejandra Aguirre Crespo se expone a que la destituyan con un incidente de inejecución de sentencia.

Además, el Amparo advierte que de no acatar la determinación, le aplicarán la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo vigente: se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.

Por ahora, los padres de los dos menores, hombre y mujer, están a la espera que la autoridad de Salud en el Estado respondan ante la petición de vacunar a sus hijos. (Agencia SIM)