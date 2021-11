LA CAPITAL YUCATECA YA NO ES LO QUE ERA: Colocan narcomantas en Mérida; capturan a tres personas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El pasado 21 de octubre y el 1 de noviembre fueron halladas narcomantas en dos puntos de Mérida, por lo que se emprendió un operativo para identificar a las personas responsables, de esta manera hoy fue anunciado que han sido detenidos dos hombres y una mujer que incluso tienen antecedentes delictivos.

Investigadas por la colocación de mantas en el periférico de Mérida y por una más en el municipio de Kanasín, en donde se mencionaba amenaza en plena vía pública, fueron capturadas tres personas y puestas a disposición ante autoridades en Yucatán.

El operativo para su detención fue emprendido por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) además de autoridades de estas mismas corporaciones del estado de Campeche.

Las autoridades han informado que las tres personas cuentan con historial delictivo e incluso uno de ellos tiene orden de aprehensión vigente por homicidio en Campeche.

De igual forma, fue identificado que tenían en su poder armas de fuego y más lonas con escritos intimidatorios.

Otros de los delitos que han sido comprobados y que fueron efectuados por estas personas es el incendio de vehículos.

Los policías investigadores y fiscales de Yucatán y Campeche, en apoyo del C-4 (Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial) lograron seguir las pistas correspondientes para identificar a las personas involucradas en el hecho y además, corroboraron quiénes eran sus contratantes, mismos que se buscan para ser capturados aunque ya se tienen indicios de sus ubicaciones.

Los detenidos hasta ahora son Adrián N. alias ‘Picaso’, de 26 años de edad, originario de Campeche y radicado en Yucatán; Ismael N. alias ‘Rayo’, de 24 años, natural de Jalisco y habita en Campeche, y Alondra N, alias ‘Alo’, de 37 años, originaria y vecina de Yucatán.

La primera narcomanta fue identificada en el Periférico de Mérida en el kilómetro 15 y estaba firmada por “El país y listo para el topon”, además el mensaje de advertencia estaba dirigido a la Guardia Nacional y presuntamente al delegado del Gobierno Federal de los Programas de Desarrollo del Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como ‘Guacho’.

El mensaje del 21 de octubre era el siguiente:

“Señor presidente, lo queremos como todo el país, gracias por todo lo que ha hecho y hará, sólo no queremos problemas con la GN y Guacho, se les paga por no molestar y están secuestrando y matando inocentes, si nos tocan a uno solo del equipo, responderemos a la agresión sin piedad. El país puede tener muchas bajas, si ellos no se calman vea cuántos videos ya hay de la GN haciendo cosas que no deben hacer y diga a dónde le mandamos evidencias de cómo matan inocentes”.

Como segundo caso, otra narcomanta fue hallada en el municipio de Kanasín, en un vehículo abandonado el pasado 1 de noviembre.

En dicha ocasión, el mensaje era de advertencia sobre algo que ocurrirá en esta zona del estado.

Los hechos comenzaron a ser investigados pues en lo que va del año ya son tres las mantas que se han detectado en dicho municipio y además fue incendiado un vehículo en un taller. (Noticaribe)