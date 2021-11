“MUY LAMENTABLE DECLARACIÓN”: Rechaza Carlos Joaquín pronóstico de derrota de Marko Cortés para Quintana Roo

"Lo que a mí más me interesa más que triunfos electorales, me interesa más que Quintana Roo avance", dice el Gobernador

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras calificar de “muy llamentables” las declaraciones del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés que da por perdida la gubernatura de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín afirmó que su interés es que Quintana Roo avance, más allá que un triunfo electoral y dejó en claro que no pertenece al PAN, pero que comparte los ideales del partido.

“Lo que a mí más me interesa, más que triunfos electorales, me interesa más que Quintana Roo avance y crezca y estoy seguro que trabajando en coordinación con el gobierno federal los podemos hacer”, respondió al cuestionamiento.

Un medio de comunicación filtró en días pasados un audio, grabado hace ocho meses, en el que Marko Cortés afirmó que solo en Aguascalientes tienen posibilidades de triunfo en 2022.

Al presidir la Instalación del Patronato Ciudadano de la Biblioteca Nacional de la Crónica que busca preservar el acerco histórico del estado, el mandatario estatal dijo que espera que las declaraciones del líder panista sean aislada y que no se haya basado en algún esquema en general porque prácticamente está sacando de la posibilidad de obtener un triunfo electorales a cinco estados y que como partido y como esquemas de alianza debe de trabajar a fondo para lograr un triunfo electoral.

“Muy lamentable declaración, no pertenezco al PAN, pertenezco a uno de los partidos que me impulso y por supuesto que tengo todo el respeto y cuidado que debemos de tener como parte de un esquema político y de crecimiento, por supuesto que hay que seguir trabajando, me parece que no conoce a fondo los datos y acciones que se tienen aquí y yo espero que haya sido una declaración aislada”, señaló.

Ante las declaraciones hechas también por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de que el presidente de la república está seduciendo a los gobernadores para sumarlos a su gabinete, Carlos Joaquín, respondió:

“No me siento seducido por nadie, tengo un buen trabajos de coordinación y una relación cordial con el presidente y es la mejor manera en la que podemos impulsar el crecimiento y desarrollo, no me parece que peleándonos y oponiéndonos a todas las acciones es como se va a lograr lo mejor para el estado”, afirmó.

CASO SÁNCHEZ CORDERO Y VIOLENCIA

Por otro lado, el gobernador dijo estar confiado en que la investigación en torno al homicidio de Ignacio Sánchez Cordero fue realizada de manera correcta, por lo que no cree que la Fiscalía General del Estado haya incurrido en anomalías para implicar a Karla Vivas, hermana de la ex regidora Yazmín Vivas, en el caso.

Joaquín González señaló que por la información que le ha compartido el fiscal, hay muy claros indicios de la participación de estas personas en el crimen, cosa que ahora toca demostrar.

“No me toca continuar esa investigación, pero estoy seguro que se ha llevado de manera adecuada”, puntualizó.

El gobernador quintanarroense negó que al indicar que la violencia es culpa de todos se esté “lavando las manos”, pues indica la verdad.

Recordó que en Tulum les dijo a un grupo de empresarios que quienes buscan construir más allá de los permisos o las Manifestaciones de Impacto Ambiental, quienes no cierran en el horario permitido, quienes permiten el incumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano por corrupcion, son todos cómplices del desarrollo acelerado de ese destino, tal como antes ocurrió en Playa del Carmen y Tulum.

Enfatizó que la mayoría de los homicidios son ejecuciones entre grupos delictivos, por lo que toca trabajar para impedirlo.

VACUNACIÓN

Carlos Joaquín González consideró que antes de plantearse el traer más vacunas para rezagados en los municipios donde ya se entregaron, toca terminar con los que faltan, Othón P. Blanco y Cozumel, además de realizar jornadas itinerantes para llegar a las comunidades rurales, y revisar la situación de los menores de edad.

“Una vez concluido esto (…) se podrá considerar una nueva vuelta para rezagados”, opinó.

Por último, señaló que aunque los convenios de colaboración con los municipios en materia de seguridad ya no se denominen “Mando Único”, generarán esquemas similares con funciones y metas casi idénticas.

También afirmó que el Gobierno del Estado no fue quien atrajo a los municipos a este esquema, sino que éstos fueron quienes lo invitaron, en coordinación con la Federación.

Los únicos comentarios que han recibido sobre estos convenios, señaló, son jurídicos, los que son afinados para que pronto sean firmados. (Noticaribe)