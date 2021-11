“SI ME TRAEN UNA PRUEBA, LE DAMOS DE BAJA”: Alcalde Erick Borges dice desconocer denuncia contra director por acoso sexual en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Erick Borges Yam afirmó que deben presentarle pruebas antes de que él separe de su cargo al director de Servicios Generales, D. V. F., acusado por un colectivo feminista de incurrir en acoso sexual y difusión de fotografías íntimas de una menor de edad.

Cuestionados sobre este caso, luego de la presentación de un camión recolector de basura, el edil acusó de una campaña sucia en contra de este funcionario y aseveró que los “medios detractores de gobierno, detractores de la población , tendrían que presentar pruebas”.

“Si me traen una prueba, me traen el acta de la demanda, inmediatamente le damos de baja”, aseveró.

Ayer, el colectivo feminista Xtabay señaló que este funcionario consta con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, luego de que presuntamente acosara a una menor de edad, cuando se dirigía a su escuela en Peto. Esto, pues ella había denunciado a al tío del hoy funcionario, por compartir fotografías íntimas suyas, siendo ella menor de edad, acción en la que supuestamente también incurrió el hoy acusado.

Después que se diera a conocer esta situación en medios de comunicación, el tema fue retomado por diversas cuentas, supuestamente ficticias, en redes sociales, en una aparente politización del caso.

Erick Borges Yam pidió respeto tanto hacia la mujer como hacia el hombre, al destacar que existe la igualdad de género, que aplica para ambos. También pidió madurez a los medios.

“Si me traen el proceso y me dicen que aquí está la demanda…. pero no caigamos en el uso de cuentas falsas para ofender a funcionarios y al presidente municpal”, se quejó. (Agencia SIM)