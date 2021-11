SEPULTADOS POR EXPEDIENTES EN EL CONGRESO… O AL MENOS ESO DICEN: A un año de la represión en Plaza de la Reforma, diputados aún no tienen fecha para atender incumplimiento de autoridades de BJ por recomendación de Derechos Humanos por el ‘9N’

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El rezago acumulado en la Comisión de Derechos Humanos en la Décimo Sexta legislatura ha impedido atender y programar la comparecencia de funcionarios del ayuntamiento de Benito Juárez que incumplieron con la recomendación por las agresiones del 9N, “pero en breve se dará cumplimiento”, afirmó la presidenta, Judith Rodríguez Villanueva.

No es justificación pero aún tenemos recomendaciones turnadas a la Comisión, desde el 2015, que no han sido atendidas, además que hay atrasos en los trabajos porque no logramos reunir el quórum, señaló.

Aseguró que, en breve, mandarán a citar a las autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez y a las víctimas para el proceso de desahogo de pruebas y escuchar a ambas partes, “pues aún cuando venció el plazo otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo hay pruebas extemporáneas con los cuales quizá se hayan cubierto algunos puntos de la recomendación”.

Rodríguez Villanueva señaló que deben darle prioridad a las recomendaciones que tienen rezago desde el 2015 “porque cuando llegué me entregaron 67 expedientes, pero se ha seguido acumulando el trabajo”. Ya pasó un año del 9N pero imagínate las que están rezagadas, pero ya apartamos fechas para atender expedientes entre los que se encuentran las de las agresiones registradas en la Plaza de la Reforma en Cancun” porque en muchos casos lo único que falta es la reparación del daño y disculpas públicas.

Incluso, manifestó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha señalado que con pruebas extemporáneas presentadas se da por cumplida las recomendaciones y eso es suficiente para que en el Congreso se les dé de baja.

Entre las recomendaciones que no han sido cumplidas y han vencido los plazos se encuentran las emitidas contra la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Reiteró que la falta de quórum para los trabajos de la Comisión ha frenado el avance de la revisión de los expedientes “la agenda está saturada y sólo hay sesiones los martes y miércoles y cuando quieres trabajar en comisiones es cuando ahí se atora el asunto”. (Noticaribe)