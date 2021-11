México crea 172 mil 668 empleos formales en octubre y supera nivel prepandemia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante el mes de octubre el número de empleos formales creció en 172 mil 668 plazas, lo que representó un aumento mensual de 0.8 por ciento, con lo que el número total de trabajadores afiliados al IMSS, de 20 millones 767 mil 587 personas, logró sobrepasar el registra de antes de la pandemia, publicó El Financiero.

Previo al inicio de la pandemia, en febrero de 2020 había inscritos 20 millones 613.5 mil empleos formales.

No obstante, el nivel de empleo todavía no alcanza el número máximo de plazas formales contabilizadas en lo que va de esta administración, debido a que en noviembre de 2019 se registraron 20 millones 803 mil 652 trabajadores asegurados.

“Es la primera ocasión en toda la historia en la que se tiene por segundo mes consecutivo la creación de más de 170 mil puestos”, resaltó el IMSS en su reporte de empleo de octubre.

Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, estimó que la tendencia favorable en materia de generación de empleos en el país se mantendrá en noviembre, ya que se prevén aumentos de contrataciones en el sector comercio apuntaladas por las ventas de El Buen Fin, aunque dijo que ya para diciembre se esperaría una menor creación de plazas.

Dijo que si bien siempre se destaca la creación de plazas en el sector formal, no hay que perder de vista que el empleo informal es más grande en el país, ya que en este sector laboran 30 millones de personas, que no tienen seguridad social y en muchas ocasiones no disponen de un ingreso fijo y seguro, por lo que también se deben diseñar políticas para poco a poco aumentar la oferta de empleos formales.

Márquez sugirió mayores facilidades administrativas para registrar a empleados formales y reducir los costos para generar este tipo de empleos.

El reporte del IMSS precisó que del empleo total al décimo mes del año el 86.9 por ciento son permanentes y el 13.1 por ciento son eventuales.

“Con ello, se tiene la afiliación histórica de más de 18 millones de trabajadores permanentes”, recalcó.

Es la primera ocasión en toda la historia en la que se tiene por cuarto mes consecutivo la creación de más de 100 mil puestos permanentes.

Con lo anterior, la creación de empleo de enero a octubre del presente año, es de 993 mil 855 puestos. En este periodo, se incrementó en un millón 43 mil 675 plazas el empleo permanente y se redujo en 49 mil 820 puestos el empleo eventual.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 10.4 por ciento, el extractivo con 8.2 por ciento y construcción con 6.6 por ciento.

Por entidad federativa, destacan Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba del 12 por ciento.

Al 31 de octubre 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 432.

Este salario representa un incremento anual nominal de 7.5 por ciento, que es el segundo aumento más alto registrado para un mes de octubre de los últimos diez años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al 6 por ciento.

Al cierre de octubre, se tienen registrados ante el Instituto un millón 51 mil 619 patrones, que representan una tasa de variación anual de 4.9 por ciento.

Con este registro, la variación mensual en este mes de octubre es de 5 mil 279 patrones y, en lo que va del año, se han inscrito 51 mil 205 nuevos patrones. (fuente: El Financiero)