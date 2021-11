Diputada de Morena llama ‘culera’ a legisladora del PRD

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Cámara de Diputados continúa discutiendo las reservas al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 por tercer día consecutivo y las diputadas protagonizaron reclamos que se han vuelto tendencia en los sitios de noticias, publicó sdpnoticias.com.

Olga Espinosa, diputada del PRD, subió a tribuna para criticar que legisladoras del PT y Morena se hayan manifestado a favor del feminismo con un pañuelo verde.

“Miren compañeras, me voy a referir específicamente a las compañeras de Morena, del PT y también del Verde, quienes subieron hace un momento a la tribuna con el pañuelo verde (…) les voy a decir una cosa, este pañuelo verde (dijo, señalando la prenda que portaba alrededor del cuello) me lo dieron en las calles, me lo dieron acompañando al movimiento feminista”.

De esta forma, reprochó que las diputadas aludidas no acompañarán iniciativas a favor del derecho a decidir de las mujeres.

Fue entonces que la morenista Marisol García Segura, respondió levantando un cartel que decía “culera”.

Para finalizar, la perredista sentenció: “Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD, que ser una borrega siguiendo a un ganso”.(Fuente: sdpnoticias.com)