Director interino del CIDE destituye a secretaria académica por supuesto ‘acto de rebeldía’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Catherine Andrews, secretaria académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), fue destituida de su cargo por presuntamente haber realizado un “acto de rebeldía”, publicó radioformula.com.mx.

La decisión fue tomada por José Antonio Romero Tellaeche, director interino del recinto educativo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Animal Político documentó que el despido de la investigadora del CIDE ocurrió porque ella se negó a cancelar una reunión de las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs).

Cabe destacar que el encuentro es un proceso que se lleva a cabo anualmente, para evaluar el desempeño de los docentes y determinar si siguen o no en la institución.

José Antonio Romero Tellaeche giró la orden de no celebrar la junta de CADIs, pero Catherine Andrews no la acató porque no está dentro de sus atribuciones y además no había justificación para ir contra el estatuto del CIDE en esta materia.

Catherine Andrews fue señalada por un supuesto “acto de rebeldía”

La ahora exsecretaria académica del CIDE alegó que su despido fue por haber ejercido la labor de continuar con la reunión de evaluación de profesores.

“Tengo a bien removerla de sus funciones como secretaria académica en este centro público de investigación con efectos inmediatos a partir de su notificación (…) tiene usted impedimento legal para ejercer las funciones inherentes al cargo que venía desempeñando, por lo que deberá abstenerse a ejercitar cualquier acto derivado de esa función, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa e incluso, de carácter penal”, expresó José Antonio Romero Tellaeche en el comunicado de destitución.

Por su parte, Catherine Andrews expresó lo siguiente: “Me queda claro que no he incurrido en ningún ‘acto de rebeldía’ sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al EPA (Estatuto de Personal Académico) y al Reglamento de la CADI”.

Hoy fui destituida de la Secretaría Académica del CIDE por insistir en el cumplimiento de las normas y estatutos que regulan las tareas y obligaciones de este cargo. Comparto mi testimonio al respecto. pic.twitter.com/JD7c7jGtbB — Cath Andrews (@andrews_cath) November 17, 2021

