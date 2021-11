PRESUPUESTO 2022 CRECERÁ APENAS 2%: Cauteloso el Estado en cuanto a recaudación propia ante riesgo de cuarta ola de COVID-19

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con una proyección financiera cautelosa ante el riesgo de una cuarta ola de COVID-19, que afecte las estimaciones de recaudación propia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, confirmó que el presupuesto para el 2022 tendrá un discreto crecimiento del 2 por ciento al estimarse en 34 mil 200 millones de pesos.

El aumento presupuestal respecto al año pasado no llega ni al 2 por ciento porque no hemos salido de la pandemia y estamos al pendiente del comportamiento de la pandemia a nivel internacional porque no se descarta una cuarta ola de COVID-19. Estamos siendo muy cautelosos, señaló.

Dijo que están a la espera de la publicación del presupuesto de la Federación para el 2022 aprobado por la Cámara de Diputados para confirmar si no hubo mayor afectación a la presupuestación estatal.

Asimismo, la responsable de las finanzas estatales dio que también dan seguimiento a las iniciativas surgidas desde el congreso del Estado sobre gravámenes a la venta de bebidas alcohólicas, las cuales no están consideradas dentro del presupuesto de ingresos para el próximo ejercicio.

“Veo muy difícil que se apliquen nuevas propuestas de recaudación”, aclaró.

Torres Muñoz afirmó que, en estos momentos, el Estado ha logrado recuperar los niveles de recaudación que se tenían en el 2019 antes de la pandemia al obtener un promedio de 500 millones de pesos.

Confirmó que el sábado entregará al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto para el 2022. (Noticaribe)