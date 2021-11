“SI NO ME DAN PERMISO NO ME MUEVO”: Rafa Marín no se descarta de la posibilidad de ser el candidato a la gubernatura de Quintana Roo porque Morena aún tiene la última palabra; reconoce que AMLO le dijo que “ni te inscribas”

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “Si no me dan permiso no me muevo” dice Rafael Marín Mollinedo, quien todavía ve posibilidad de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, pese a no haberse registrado en la contienda interna.

El también encargado de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno federal, el Corredor Transístmico, manifestó que el partido Morena es quién tiene la última palabra y el candidato no precisamente pudiera surgir de los que los 14 que se registraron en el proceso interno, porque así lo marcan las cláusulas de dicha convocatoria.

“Lo que él me diga (López Obrador) es lo que voy a hacer para que más, tengo que ser sincero igual y las condiciones cambian no podemos decir que no”, señaló.

Reconoció que le consultó al Presidente Obrador sobre las solicitudes de militantes para que participara en el proceso interno para elegir al candidato de Morena a la gubernatura de Quintana Roo y que éste sólo le dijo: “ni te inscribas”.

Rafa Marín admitió que su interés por contender por la gubernatura de Quintana Roo se mantiene en firme; no obstante, refirió que la promoción de su imagen a través de los diversos medios de comunicación en los últimos días no ha sido contratada por él, sino por quienes lo respaldan y quieren que busque la candidatura.

“La verdad sí a mí me hubieran dicho inscríbete, los demás compañeros hasta podrían declinar en mi favor porque todos me conocen y me lo manifestaron además”, abundó.

Lo anterior, lo expresó en el marco de la reunión con empresarios del Consejo coordinador empresarial del Caribe para plantear las oportunidades de inversión en el Corredor Transístmico y este martes se reunirá con empresarios también de la Riviera Maya con el mismo objetivo. (Noticaribe)