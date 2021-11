En candidaturas ‘todavía no hay nada para nadie’, afirma Roberto Palazuelos, tras reunión con el PRD

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El empresario hotelero Roberto Palazuelos Badeaux confirmó que sostuvo una reunión ayer con el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, y con otros liderazgos de esa fuerza política, pero aclaró que todavía no existe nada certero, en cuanto a candidaturas, para ningún actor político, porque todavía no son los tiempos.

En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, a donde viajó para prepararse para una obra de teatro que realizará con Julio César Chávez (“Los Mandamientos de un Hombre Chingón”), el también actor señaló que se trató de un “segundo acercamiento” amigable con esa fuerza política, aunque de forma simultánea también está en pláticas con Movimiento Ciudadano.

“Alguien me tomó esa fotografía de espaldas, sin que lo supiera. Fue una plática cordial, en la que me mostraron algunas encuestas y dialogamos sobre posibilidades, pero repito que todavía no hay nada para nadie. Ni siquiera en Morena la tienen segura; yo creo que este es el mes de mayor incertidumbre y que pasarán otros 35 días antes de que se aclare el panorama”, declaró.

Al todavía no dar siquiera inicio los procesos internos, todos los aspirantes están en una “tómbola”, en donde es imposible tener certeza porque todavía se ignora cómo se repartirán los géneros y, en el caso de la alianza, qué partido siglará en qué estado.

“En la política nada es cierto hasta que es cierto”, enfatizó.

Pese a ello, dijo que tiene la mano “alzadísima, hasta adelante”, porque tiene toda la intención de ser el próximo gobernador, toda vez que él afirma que será un gran promotor turístico, con soluciones en seguridad y que además es ambientalista de corazón.

Sobre las encuestas que le presentaron, confirmó que él figura como el más conocido de todos quienes suenan para la gubernatura. En la intención de voto, sin embargo, queda por debajo de Mara Lezama, de Morena, pero él confía poder revertir eso con una buena campaña.

De ganar, Roberto Palazuelos sería el primer gobernador proveniente del sector hotelero, la principal industria del estado, junto con la proveeduría de estos mismos centros. Esto sería un hecho que marcaría su administración.

“Toca devolverle al sector lo que se le ha quitado. Los hoteles pagan un 3% de impuesto al hospedaje, que se supone que es para promoción turística, pero no es así; se ha ido a campañas y a porquería y media”, criticó. “Ahora se tiene el derecho de saneamiento ambiental, que es maravilloso que se dedique a ese tema, pero debe comprobarse que vaya a eso, y que el 3% sí se enfoque en promoción”.

Criticó que mientras República Dominicana y Bahamas efectúan promoción, visitan a empresarios y organizan festivales, en México esto se haya dejado de lado por una decisión del ejecutivo actual.

“Necesitamos una campaña turística agresiva y constante”, declaró. “Tenemos que reinvertir el dinero del 3% en el destino y su promoción, en Madrid, en Berlín, en donde ya se está, pero ahora de forma más fuerte.”

Mencionó que él fue un pionero en Tulum, y que logró “ponerlo en el mapa” a través de promoción y reuniones con empresarios.

Luego encabezó al Asociación de Hoteles de Tulum, en donde formó un concenso para elevar las tarifas, para hacer a este destino el más caro de Quintana Roo y de México.

La entidad atraviesa un problema similar, con las tarifas, debido a un exceso de oferta, por lo que toca entender que ya debe empezar a limitarse el desarrollo, que genera además problemas ambientales, por deforestación, generación de basura y drenaje.

Esa es otra faceta que debe enfatizarse, el cuidado ambiental, en donde él propone que la tala de mangle se castigue también a nivel local, para que no tengan que derivarse ecocidios a la Federación, como ocurre actualmente, en donde hay poco control. (Agencia SIM)