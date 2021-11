“ES UN TEMA QUE ESTÁ EN MANOS DEL CONGRESO”: Heyden Cebada Rivas espera ser nominado como magistrado numerario del TSJQROO, pese a que no cumple con el requisito de no haber ocupado cargo en el gobierno un año antes

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Heyden Cebada Rivas, ex síndico del ayuntamiento de Benito Juárez, dijo sentirse honrado porque haya sido tomado como propuesta para que los diputados de la XVI legislatura elijan al magistrado numerario del Tribunal superior de Justicia (TSJQROO) que sustituirá al magistrado Fidel Villanueva Rivero.

Lo anterior, luego de que el gobernador del estado presentó a los diputados la terna para elegir a más tardar en un mes a quién ocupará dicho cargo luego de que Fidel Villanueva concluyó su segundo periodo como magistrado numerario para el que fue reelecto el 20 de Julio de 2015.

Sin embargo, llama la atención que Cebada Rivas, no cumple con el requisito que marca la constitución de Quintana Roo de no haber ocupado cargo en el gobierno un año antes, ya que su periodo como sindico en el ayuntamiento de Benito Juárez recién concluyó el pasado 30 de septiembre

“Es un tema que está en manos del congreso del estado y analizará la propuesta de las tres opciones que se han presentado, estoy muy contento y muy feliz que se haya tomado en cuenta para ser parte de la terna”, señaló.

Otro de los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para ocupar el cargo de magistrado numerario, es la de tener carrera judicial, sin embargo, Heyden Cebada, dijo que hizo llegar su trayectoria que lo avalan para ocupar dicho cargo, aunque insistió en que los diputados son los que tienen la última palabra.

“Yo he presentado mi trayectoria he estado prácticamente en el tema de la iniciativa privada, soy notario publico desde hace 10 años, he tenido prácticas profesionales en distintas áreas y ya presenté todos los requisitos que establecen en la constitución” afirmó.