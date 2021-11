Choca van del transporte público contra auto en la carretera a la altura de Puerto Aventuras

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Una van del servicio público del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río impactó por alcance a un vehículo particular este día, causando un aparatoso accidente, sobre la carretera federal 307 que atraviesa la entidad de norte a sur, sin dejar víctimas, o lesionados.

Una tarjeta informativa de la Policía Municipal añadió que el hecho ocurrió en dirección de sur a norte a la altura del poblado de Puerto Aventuras, causando una movilización de autoridades e instancias encargadas de regular el tráfico sobre esa vía.

De acuerdo con los primeros informes de la autoridad, el conductor, no identificado, de la unidad de servicio público con número económico E094 y placas A-461-TNM. circulaba a exceso de velocidad y al notar que el conductor (tampoco identificado) de la unidad particular marca Jeep color negro con placas URT-156-H, redujo su velocidad, no alcanzo a frenar y se impactó contra la parte trasera.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solamente cuantiosos daños materiales en ambos vehículos particulares los cuales quedaron sobre el acotamiento de la carretera federal.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron la zona hasta que una grúa remolco los vehículos al corralón, tras las diligencias correspondientes. (Infoqroo)