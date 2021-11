Detectan 15 nuevos basureros clandestinos por falta de recoja de basura en Chetumal

CHETUMAL, MX.- La Dirección de Servicios Públicos municipales de Othón P. Blanco detectó al menos 15 basureros clandestinos en Chetumal, por la falta de camiones recolectores de basura, que propicia que la gente deposite sus desperdicios de manera informal, generando su diaria acumulación, informó su titular, Luis Mario Ramírez.

El funcionario señaló que los basureros clandestinos siguen siendo un problema latente, ya que la población no ha tomado conciencia de la afectación que causa el dejar su basura en lugares no aptos, aunque reconoció que no pueden sancionarla.

De acuerdo con la dependencia, han sido detectados 15 tiraderos clandestinos de basura, en algunos casos, abarcan espacios de hasta cinco cuadras continuas con montículos de residuos sólidos esparcidos.

Indicó que es preocupante esta situación, pero ahora que ya cuentan con los camiones de basura realizarán constantes recorridos en las zonas con más denuncias y donde abundan los tiraderos clandestinos.

El funcionario municipal señaló que ya trabajan en este tema, y lo que hacen es ir y limpiar estos terrenos, pero lo que pasa después es que la gente vuelve a tirar basura.

“Entre los desperdicios detectamos varios cacharros, colchones, pero una vez terminado de acomodar a los camiones ahora tenemos que estar pendiente de que ya no se haga esta práctica”, comentó.

Ramírez Campos exhortó a los habitantes del municipio para que reporten a toda aquella persona que tire basura en lugares prohibidos, a los números de emergencia 911, con el fin de evitarlo y que sea amonestada. (Infoqroo)