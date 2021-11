Considera Manuel Aguilar que Rafael Marín puede mantener la unidad entre morenistas y sus estructuras en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reiterar que el Consejo Político de Morena tiene la facultad de proponer al candidato o candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Manuel Aguilar Ortega, ex aspirante consideró que Rafael Marín Mollinedo es quien puede conjugar intereses de grupos pero también de las estructuras políticas que rodean a los que aspiran y evitar rupturas.

El proceso de selección de candidato a la gubernatura ha generado inquietud entre las bases morenistas pero se deben poner los intereses de Quintana Roo por encima de los intereses personales.

Consideró que aún cuando Marín Mollinedo no se registró en el proceso interno de selección de candidato es quien puede lograr esa unidad y evitar rupturas de facto entre los diferentes aspirantes de Morena.

Reiteró que los 14 aspirantes que se registraron al proceso interno sabían las reglas del juego “pero hay grupos cerrados con intereses y todo debe ser para quien logre la unidad y el bien de Quintana Roo”.

Aguilar Ortega aclaró que no se trata de una cuestión de género sino de consensos sobre quién puede mantener los principios de la cuarta transformación, la transparencia, bienestar y austeridad.

Señaló que hasta el momento ninguno de los cuatro aspirantes ha dicho vamos a hacer equipo o un llamado a la unidad “los berrinches sólo habían de egoísmo e inmadurez política”.

Si no hay un trabajo de inclusión puede haber sorpresas no sólo de ingobernabilidad sino que los resultados no sean los esperados, subrayó.

“Deben mostrar generosidad y ver los intereses de Quintana Roo y quienes quieren a Quintana Roo se sumarán a la propuesta del Consejo Político Nacional o quien resulte electo a través de las encuestas”, señaló. (Noticaribe)