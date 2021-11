“YA NO ESTAMOS PARA QUE NOS CHAMAQUEEN”: Reprochan ejidatarios al Gobernador incumplimiento de compromisos de campaña; “nos prometió que serían tiempos del sur, pero no ha cumplido”, acusan

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Cuando estuvo en campaña, el gobernador Carlos Joaquín González nos dijo que era tiempo de las comunidades del sur; ya va a terminar y no ha cumplido y ahora que vamos a las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo rural y nos dicen que es responsabilidad de Yohanet Torres Muñoz que no libera recursos, denunciaron integrantes de la Unión de Ejidos del Sur de Quintana Roo.

Acompañados de unos 15 comisariado ejidales, en representación de poco más de 60 comunidades afectadas, Ramón Roza Trigueros, presidente, y Francisco Paz Hernández, secretario de la organización, afirmaron que desde hace más de un año solicitaron audiencia con el gobernador sin que hasta el momento hayan tenido una respuesta.

Explicaron que quedaron excluidos del programa 300 Pueblos y que tampoco fueron considerados dentro de los 820 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado para obras en poblaciones del sur de Quintana Roo.

Manifestaron que las carreteras rurales se encuentran en pésimo estado, no hay caminos para sacar las cosechas y fueron excluidos de la entrega de semillas de maíz y frijol bajo el argumento de la pandemia.

Dijeron que los secretarios de obras Públicas, William Conrtado, y de Desarrollo Agropecuario, Luis Torres, manifiestan que el problema está en la Secretaría de Finanzas porque Yohanet Torres no libera los recursos a pesar que ya están etiquetados.

El gobernador ya está de salida, pero que deje los recursos para que se hagan las obras, exigieron.

“Ya no estamos para que nos chamaqueen porque vamos a las dependencias y nos dicen “amiguito no se va a poder hacer este año”. No estamos para que nos chamaqueen y estamos cansados de promesas y si no hay respuesta vamos a actuar de otra manera”.

Paz Hernández retó a la secretaria de Finanzas a desmentirlos, ya que pueden demostrar que hay muchas obras pendientes y otras que no se han realizado: “el gobernador nos dijo en campaña que iba a ser tiempo del sur pero ya va a terminar y no ha cumplido”.

Lamentó que el gobierno del Estado haya hecho a un lado a las comunidades rurales y las inversiones se hayan hecho para Cancún, Playa del Carmen y los centros turísticos y el campo se encuentra abandonado.

Roza Trigueros manifestó que los funcionarios no deben olvidar que el pueblo es el que les paga sus sueldos, sus autos de lujo y las colegiaturas de sus hijos mediante el pago de sus impuestos.

Dijeron que las elecciones están en puerta y dejaron en claro que si no los atienden tomarán otras medidas. (Noticaribe)