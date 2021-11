Panista amenazó a su esposa con ‘romperle la madre’… y aún así fue electo diputado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio Torres, fue denunciado por violencia familiar y psicológica por su esposa, publicó reporteindigo.mx.

Según la carpeta de investigación CI-FICOY/COY-3/UI-2 S/D/003330/02-2021, la esposa de Rubio Torres lo denunció porque el 20 de febrero de 2021 en la noche la agredió.

En ese entonces, Rubio Torres era asesor legislativo del PAN y a pesar de esta denuncia alcanzó una curul en el Congreso capitalino.

De acuerdo con la denuncia, en poder de Reporte Índigo, ese día en la noche, Rubio Torres primero interrogó a su pareja en su automóvil y al llegar a su casa la quiso ahorcar.

“Me empieza a agredir ahorcándome (…) que me iba a romper mi madre si no me salía”, detalla el documento.

Posteriormente, señala la denuncia, la mujer se encerró en su cuarto y le pidió a Rubio Torres irse a casa de sus papás.

Posteriormente, la mujer pidió ayuda a sus suegros y a sus papás quienes la auxiliaron.

La víctima ratificó la denuncia contra Rubio Torres. Sin embargo, se desconoce si ha tenido alguna repercusión contra el actual diputado local del PAN.

El panista estuvo en campaña electoral en abril y mayo de 2021 junto con el legislador local, Héctor Barrera, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez. (Fuente: reporteindigo.mx)