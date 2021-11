“EL PROBLEMA ES QUE YO YA TENGO UN COMPROMISO”: “Ya no quiero saber nada de política, no voy a ser yo el candidato”, dice Rafa Marín al descartarse completamente para la gubernatura de Quintana Roo y negar alianza con Marybel Villegas

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “El partido va decidir quién va a ser su candidato y lo tenemos que apoyar, que le vamos hacer”, respondió Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras ser cuestionado sobre la posibilidad que aún tiene en el partido Morena de encabezar la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo y se descartó totalmente para la contienda.

Al término de la presentación del proyecto y las opciones comerciales que ofrece el Corredor Interoceánico a los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, insistió por enésima ocasión que él no será el candidato pese a que las bases de Morena le insistan en que se postule.

“Se los pido, no quiero saber nada de esto de la política, no voy a ser yo el candidato; aunque me los pida la militancia, el problema es que yo ya tengo un compromiso de apoyar este proyecto del Presidente, no más por eso estoy, yo no quería ni trabajar en gobierno, yo he apoyado toda la vida y él (AMLO) me pidió que yo lo ayudara y yo estoy para lo que él me pida, eso me alaga porque me dice que este hombre le sirve”, reiteró.

“Lo siento pero yo estoy en un proyecto de nación”, le responde a las bases en Quintana Roo que lo promueven para candidato a pesar de que hay 14 inscritos en el proceso interno de selección de candidato.

Finalmente, dijo que a quien designe el partido Morena para gubernatura tendrá que ser respaldado por las bases. “Tenemos que apoyarlo, qué le vamos hacer”, señaló.

Finalmente Rafael Marín negó que tenga un acuerdo con la senadora Marybel Villegas para encabezar la candidatura, después de que se les vio en redes sociales juntos después de reunirse para discutir el tema del proceso interno. (Noticaribe)