EU | Estudiante mata a 3 personas y hiere a otras 8 en una escuela de Michigan

ESTADOS UNIDOS.- Tres personas murieron en un tiroteo en una escuela secundaria en Oxford, en el condado de Oakland, Michigan, y otras ocho recibieron disparos, según Michael McCabe, sheriff del condado, publicó CNN.

Se cree que todos los fallecidos eran estudiantes, mientras que entre las ocho personas que recibieron disparos se cree que al menos una es maestra.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland recibió más de cien llamadas al 911 relacionadas con este incidente. La primera llamada al 911 llegó alrededor de las 12:51 pm de este martes y el sospechoso fue detenido cinco minutos después de la primera llamada al 911.

Todos los estudiantes fueron evacuados y reubicados en una tienda cercana para reunirse con sus familiares.

Qué se sabe de las víctimas del tiroteo

Un adolescente varón de 16 años y dos adolescentes mujeres de 14 y 17 años son las víctimas fatales del tiroteo. En tanto, otras ocho personas resultaron heridas, según informó la oficina del sheriff.

Dos de los ocho heridos se encuentran actualmente en cirugía y las seis personas restantes se encuentran en condición estable con varias heridas de bala.

El sospechoso fue detenido

El sospechoso del tiroteo es un estudiante de segundo año, de 15 años, en la escuela secundaria. El joven no se resistió al arresto, invocó su derecho a no declarar y no les está diciendo nada a los agentes de la ley en este momento.

Las autoridades creen que el atacante en Oxford High School en Michigan actuó solo y no creen que planeó el tiroteo con nadie más.

Dijo que aparte de la pistola semiautomática recuperada en la escena, no hay otras armas de las que tengan conocimiento. No se hicieron disparos contra los agentes de la ley que respondieron y el sospechoso de disparar no resultó herido. Tampoco hay indicios de que el sospechoso llevara un chaleco antibalas.

Dijo que las autoridades están al tanto de cómo el sospechoso metió el arma en la escuela, pero se negó a divulgar estos detalles a los periodistas.

El mensaje de Biden tras el tiroteo en Michigan

El presidente Joe Biden dijo que su “corazón está conmovido” por las familias afectadas por el tiroteo en la escuela en Oxford, Michigan.

“Deben saber que toda la comunidad tiene que estar en estado de shock en este momento”, agregó Biden.

La investigación

McCabe reiteró que el sospechoso, que actualmente se encuentra bajo custodia, no coopera con la policía y dijo que sus padres contrataron a un abogado. También dijo que los padres del sospechoso se reunieron con su hijo este martes por la tarde después del tiroteo y le dijeron a su hijo que no hablara con la policía.

No se conoce el motivo del tiroteo en este momento y las autoridades aún están investigando. McCabe dijo que su oficina está escuchando “todo tipo de rumores” sobre motivos y señales de advertencia, pero dijo que su oficina no estaba al tanto de ellos y no puede confirmar su veracidad. (Fuente: CNN)